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جوائز نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود: فيلم " أوبنهايمر" عن مخترع القنبلة الذرية يحصد أعلى وسام

الممثل كيليان ميرفي يتسلم جائزة أفضل آداء عن فيلم "أوبنهايمر"- 24 فبراير 2024.
الممثل كيليان ميرفي يتسلم جائزة أفضل آداء عن فيلم "أوبنهايمر"- 24 فبراير 2024. Copyright Chris Pizzello/AP
بقلم:  يورونيوز
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حصد فيلم "أوبنهايمر" المزيد من الجوائز في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود في نسختها الـ30، وهذا يعزز فرصة حصوله على جائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار الشهر المقبل.

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حصل الفيلم الذي تدورأحداثه حول مخترع أول قنبلة ذرية، على أعلى وسام، أفضل طاقم فيلم، الذي منحه أعضاء نقابة الممثلين (SAG-AFTRA) في لوس أنجلوس.

وفاز كيليان ميرفي، الذي أدى دور العالم روبرت أوبنهايمر، بجائزة أفضل ممثل سينمائي، كما فاز النجم روبرت داوني جونيور بجائزة أفضل ممثل مساعد.

وتحدث الممثل الأيرلندي مورفي عن مسيرته في التمثيل مشيراً إلى أنه تولى المهنة بعد أن حاول أن يصبح موسيقياً وكان يشعر في كثير من الأحيان بأنه "دخيل".

وذهبت جائزة أفضل للمثلة ليلي جلادستون، نجمة فيلم "قتلة زهرة القمر". 

"ليلي جلادستون نجمة فيلم "قتلة زهرة القمر
"ليلي جلادستون نجمة فيلم "قتلة زهرة القمرChris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

ولعبت جلادستون دور عضو في مجتمع أوسيدج الأمريكي الأصلي الذي عانى من سلسلة من جرائم القتل في أوكلاهوما في عشرينيات القرن الماضي على أراضيهم الغنية بالنفط.

وفازت دافين جوي راندولف بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها كأم حزينة في فيلم  "الباقون".

ولأول مرة، تم بث الجوائز مباشرة على "نتفليكس".

وكانت نقابة ممثلي الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني الراديو والتلفزيون ( SAG-AFTRA) قد نضمت إضراباً لمدة أربعة أشهر ضد استوديوهات هوليوود العام الماضي للمطالبة بزيادة الأجور والحماية من الذكاء الاصطناعي.

وقال مديرها التنفيذي الوطني، دنكان كرابتري-أيرلندا :"أعتقد أننا حققنا تقدماً مهماً فيما يتعلق بالدفع العادل للممثلين مقابل العمل على البث المباشر. إننا أحد العروض الوحيدة التي تقدم رسالة نقابية وتتحدث عن كيفية دعم العمال لبعضهم البعض. لذا، أنا فخور بأن تستضيفنا نتفليكس على منصتها".

دنكان كرابتري-أيرلندا يتحدث خلال حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة السنوي الثلاثين- 24 فبراير 2024
دنكان كرابتري-أيرلندا يتحدث خلال حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة السنوي الثلاثين- 24 فبراير 2024Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

وفي فئات التلفزيون، حصل المسلسل الدرامي "الدب"، على جائزة أفضل ممثلين في مسلسل كوميدي تلفزيوني، كما حصل على جائزة التمثيل للنجمين جيريمي ألين وايت وآيو إيديبيري.

وحصل مسلسل  "الخلافة" الذي تعرضه قناة "HBO "على جائزة أفضل طاقم عمل درامي تلفزيوني في موسمه الأخير، والذي يدور حول معركة السيطرة على الأسرة الإعلامية.

الفائزون بجائزة الأداء المتميز في مسلسل "الخلافة"، فبراير 2024
الفائزون بجائزة الأداء المتميز في مسلسل "الخلافة"، فبراير 2024Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP

وفازت إليزابيث ديبيكي، التي لعبت دور الأميرة ديانا في مسلسل "التاج" على شبكة  نتفليكس، بجائزة أفضل ممثلة درامية تلفزيونية. 

"إليزابيث ديبيكي بطلة فيلم "التاج
"إليزابيث ديبيكي بطلة فيلم "التاجChris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

كما حصل نجم مسلسل "الأخير منا"، بيدرو باسكال، على جائزة أفضل ممثل في دراما تلفزيونية.

بيدرو باسكال نجم مسلسل "الأخير منا"
بيدرو باسكال نجم مسلسل "الأخير منا"Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

المصادر الإضافية • أ ب

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