هل مات الموسيقار حلمي بكر مسموما؟ اتهامات تطال زوجته وجدلٌ حول مكان دفن الجثمان

بقلم: يورونيوز

وجه المحامي مرتضى منصور تحذيراً لأرملة حلمي بكر سماح القرشي قائلا: “وأنصح هذه السيدة بعدم حضور جنازته أو عزائه لأن عائلته ومحبيه وأصدقاءه في حالة غليان”

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بات اسم الموسيقار حلمي بكر حديث الشارع المصري على مواقع التواصل الاجتماعيّ، إثر الإعلان عن وفاته الجمعة، وسط اتهامات لزوجته سماح القرشي بقتله، بعدما أثبتت التحاليل أنه مات مسموماً، وفقاً لمصادر عائلية ومقربة من الراحل.

وعن ملابسات وتفاصيل الوفاة، أصدر المحامي مرتضى منصور بياناً قال فيه ”توفي إلى رحمة الله الملحن الكبير حلمي بكر التي رفضت زوجته إيداعه في أحد مستشفيات القاهرة وكان علاجه على نفقة الدولة ونقابة المهن الموسيقية. وتم خطفه رغم حالته الصحية وإيداعه بإحدى قرى مركز كفر صقر بلا رعاية أو عناية في الوقت التي تركته زوجته في منزل والدتها في الشرقية، وإقامتها هي ونجلتها في منزله المملوك له في الجيزة”.

وأضاف منصور: “تم نقل المرحوم حلمي بكر إلى المستشفى بالشرقية وقد أبلغ الدكتور المعالج بأنه وصل المستشفى وهو يعاني من حالة تسمم. لذلك بصفتي وكيلًا عن نجله الوحيد هشام سأتقدم ببلاغ ضد زوجته أتهمها فيه بقتله”.

ووجه منصور تحذيراً لسماح القرشي قائلا: “وأنصح هذه السيدة بعدم حضور جنازته أو عزائه لأن عائلته ومحبيه وأصدقاءه في حالة غليان”.

كما كشف خالد بيومي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عن تفاصيل أخرى بشأن أزمة حدثت بين أشقاء الملحن الراحل وزوجته، حيث دار بينهم خلاف حول دفن جثمان الموسيقار الكبير.

وقال بيومي، في تصريحات لـ "المصري اليوم" إن: الخلاف بين أشقاء الموسيقار الراحل حلمى بكر وزوجته سماح القرشي وقع في الشرقية وتم الانتهاء منه هناك وحدث صلح بين الثنائي، لكن أثناء عودتهم نشبت مشكلة أخرى بينهم.

وأضاف: "عندما حدث الخلاف على من سيأخذ الجثمان، حيث كانت زوجته سماح تريد دفنه ولكن أشقاءه رفضوا لحين وصول نجله، مما تسبب بنشوب أزمة بينهم، أدت إلى ذهابهم إلى قسم شرطة السلام، وإجراء محاضر ضد بعضهم البعض، وتم حجز الطرفين لحين عرضهما على النيابة".

وقال بيومي: "تم نقل الجثمان إلى أحد المستشفيات في مدينة السلام، لحين صدور قرار من النيابة أو لحين وصول نجله إلى القاهرة، حيث تواصل نجله مع جميع الأطراف وطالبهم بانتظاره لدفن جثمان والده في حضوره، ومن المتوقع وصول هشام حلمي بكر بعد صلاة العصر اليوم".

وعن هذه الواقعة، كتب الفنان صلاح عبد الله على منصة إكس:" مراته قالت وإبنه قال، وفلانة قالت وفلان دا قال، وهوه اللي ياما قال وقال وقال، بطل يقول، وبطل يسمع للي قالت واللي قال.."

وكان حلمي بكر قد بدأ حياته الفنية خلال فترة انضمامه للقوات المسلحة المصرية، عندما التقى المطربة وردة الجزائرية التى كانت تشارك فى إحدى حفلات القوات المسلحة. وقتها أسمعها الفنان الراحل بعضاً من ألحانه، فأُعجبت بموهبته وأصرت على تقديمه إلى الموسيقار محمد الشجاعي مدير الإذاعة المصرية آنذاك، ومن هناك كانت بداية انطلاقته الفنية.

وقدم حلمي بكر خلال مسيرته الفنية ما لا يقل عن 1500 أغنية، حيث لحن لكبار المطربين المصريين والعرب. كما أعطى ألحانا إلى نحو 120 فيلماً سينمائياً، و48 مسرحية، بالإضافة إلى أوبريت الحلم العربى الذى جمع عام 1998 العديد من الفنانين فى الوطن العربي.

وكان الملحن الراحل قد تعرض خلال الفترة الماضية لعدة أزمات، أولاها كانت في كانون الثاني/ يناير من العام الماضى، حين أعلن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، دخل إثرها إلى قسم العناية المركزة.