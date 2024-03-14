شاهد: 5 ملايين زائر للمعرض الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي تستضيفه المغرب

بقلم: يورونيوز

وصل عدد زوار المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي تستضيفه المغرب إلى نحو 5 ملايين زائر.

اعلان

وتستضيف منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" المعرض منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

والمعرض هو النسخة الأولى من معارض السيرة النبوية خارج السعودية، حيث أن مقره في المدينة المنورة.

وهو نتاج شراكة استراتيجية بين الإيسيسكو، ورابطة العالم الإسلامي، والجمعية المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية.

ويتناول المعرض 3 محاور، الأولى للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية ويتناول المحور الثاني بانوراما للغرفة النبوية الشريفة أما المحور الثالث يركز على ارتباط المغاربة بالسيرة النبوية الذي تشرف عليه الجمعية المحمدية للعلماء بالمغرب.

ويسعى المعرض والمتحف إلى "تقديم رسالة الإسلام ممثلة في العدل والسلام والرحمة والتسامح والتعايش والاعتدال، اعتمادا على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والتاريخ الإسلامي المضيء." وفقا للموقع.