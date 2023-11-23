السعودية تطلق "مهرجان الكلاب" لأول مرة في العالم.. فما القصة؟

بقلم: يورونيوز

يبدو أن مفاجآت موسم الرياض لا تنتهي، فقد أطلق مسابقات جديدة من نوعها تحت شعار "المهرجان العالمي للكلاب" ليكون أول مهرجان في العالم يجمع 4 بطولات للكلاب في مكان واحد.

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أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن استضافة بلاده لأول مهرجان في العالم يجمع أربع بطولات للكلاب في مكان واحد، وتشمل المسابقات كلاب السلوقي والرشاقة وكلاب العمل ومسابقة الجمال للكلاب، ويشارك في المهرجان أكثر من 250 كلب من جميع أنحاء العالم.

وأكدت مصادر سعودية أنه من المتوقع أن يلقى المهرجان اهتماماً كبيراً من الزوار "الذين سيحضرون لمشاهدة المنافسات والاستمتاع بتجربة فريدة، وسيكونون متحمسين لالتقاط الصور مع الكلاب المشاركة".

وأشارت إلى أن هذه الفعالية التي تُقام يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر المقبل، تهدف إلى إظهار مهارات وقدرات الكلاب المشاركة في مجالات متنوعة، حيث تتميز كلاب السلق بالسرعة والقدرة على التحمل، وتتميز كلاب الرشاقة بمرونتها وقدرتها على تنفيذ حركات صعبة ومتنوعة، وتتميز كلاب العمل بقدرتها على تنفيذ الأوامر بدقة، وتتميز كلاب الجمال بجمالها ومطابقتها للمعايير العالمية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد سماع الخبر الذي اُعتبر "غير أخلاقي" في ظل الحرب على غزة، وكتب أحدهم: "أي ترف تعيشونه في البحث عن جمال الكلاب في وقت تباد فيه مدينة عربية مسلمة أمام سمعكم وبصركم".

وعلّق آخر: "من السعودية العُظمى إلى السعودية العَظمة اللهم لاشماتة"، وانتشرت صورة لعظم يتوسط العلم السعودي.

كما كتبت فتاة غاضبة على موقع إكس: "شباب غزة ورجالها المحاصرون يحققون نصراً ضد أعتى قوة في الشرق الأوسط وأنتم تلهون مع الكلاب والراقصات.

في حين دافع آخرون عن هذه الفعالية، ولجأ أحدهم إلى التاريخ ليثبت أن "سكّان السعودية كانوا من أول الأقوام في التاريخ الموثق التي استأنست بهذه الحيوانات المتوحشة وفق الأحافير الأثرية التي عثر عليها في العلا السعودية يعود تاريخها إلى تاريخها 4300 عاماً".

اول من ربى الكلاب في العالم هم سكان السعودية، شبه الجزيرة العربية.

كانوا اول الأقوام في التاريخ الموثق التي استأنست 🦮هذه الحيوانات المتوحشة وفق الأحافير الأثرية التي عثر عليها في العلا #السعودية يقدر تاريخها 4300 عاماً، بينها بقايا كلب مع عائلة من 11 فرداً دفنت في حمم بركانية،… https://t.co/pE0IQs8BZKpic.twitter.com/5h9iHDLpbB — عبدالرحمن الراشد (@aalrashed) November 21, 2023

ومن الفعاليات الجديدة والمفاجئة للجمهور في موسم الرياض هذا العام، إنشاء قلعة ديزني لأول مرة في الشرق الأوسط، مع تجارب جديدة مثل عالم باربي، وبحسب السلطات السعودية، يهدف موسم الرياض إلى خلق أكثر من 200 ألف وظيفة، مع تمكين أكثر من 2000 شركة.