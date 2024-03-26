في مزاد لأفلام هوليوود.. بيع باب "تايتانيك" بمبلغ 663 ألف يورو

بقلم: يورونيوز

بيع باب تيتانيك العائم الشهير الذي أنقذ حياة الشابة روز (كيت وينسلت) في حين غرق جاك (ليوناردو دي كابريو) في نهاية الفيلم، إثرَ انخفاض حرارة جسمه، وذلك في مزاد لأفلام هوليوود بمبلغ 663 ألف يورو.

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حصل لوح خشب لسفينة "تيتانيك"، الفيلم الذي كتبه وأخرجه وأنتجه جيمس كاميرون عام 1997، على مبلغ 718.750 دولاراً (663.000 يورو)، في مزاد "كنوز من كوكب هوليوود"، متفوقاً بذلك على القطع التذكارية الشهيرة الأخرى مثل سوط إنديانا جونز من فيلم "معبد الموت".

وعلى الرغم من أنه يشار إليه عادةً بالباب، إلا أن المزاد يوضح أن الهيكل المعقد كان في الواقع جزءًا من إطار الباب الموجود فوق مدخل صالة الدرجة الأولى للسفينة.

كما بيع الفستان الذي ارتدته وينسلت في الفصل الأخير من الفيلم بمبلغ 118.750 دولارًا (110.000 يورو).

ومن القطع السينمائية الأخرى التي حصلت على سعر مذهل، سوط هاريسون فورد الشهير من فيلم "معبد الموت" في سلسلة أفلام "إنديانا جونز" الذي أحرز رقماً قياسياً بلغ 525 ألف دولار (484 ألف يورو).

كما بيعت الكأس المقدسة، الملقبة بـ "كأس النجار"، من فيلم "الحملة الصليبية الأخيرة"، بمبلغ 87500 دولار (81000 يورو).

وبيعت فأس جاك نيكلسون في أغنية "( Here's Johnny)" من فيلم "The Shining" للمخرج ستانلي كيوبريك بقيمة 115 ألف يورو.

وحصلت كرة بولينغ بيل موراي من فيلم "Kingpin" على مبلغ 350 ألف دولار (323 ألف يورو).

وبيعت بدلة توبي ماغواير السوداء من فيلم " Spider-Man 3" بمبلغ 125 ألف دولار (115 ألف يورو).