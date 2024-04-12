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عاجل. الموت يُغيّب مصمم الأزياء الإيطالي الشهير روبرتو كافالي عن 83 عامًا

يورونيوز
يورونيوز Copyright Luca Bruno/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  Euronews
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توفي مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي الذي اشتهر بأسلوبه البراق والمتألق عن عمر يناهز 83 عامًا، حسبما أعلنت شركته اليوم الجمعة على إنستغرام.

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وكتب فاوستو بوغليسي، المدير الإبداعي في شركة روبرتو كافالي منذ أكتوبر 2020، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "عزيزي روبرتو، ربما لم تعد معنا جسديًا بعد الآن، لكنني أعلم أنني سأشعر بروحك معي دائمًا". وأضاف بوغليسي: "سيظل اسمك منارة إلهام للآخرين، وخاصة لي".

واشتهر المصمم الإيطالي في أوائل السبعينيات بطبعاته المميزة التي تحاكي جلود الحيوانات البرية وبأسلوبه المثير الذي ظل علامته التجارية طوال مسيرته المهنية الطويلة. كما اشتهر أيضًا بإنتاج العطور الفاخرة.

كما قدمت الشركة التي تحمل اسم كافالي تعازيها لعائلته. وقال سيرجيو أزولاري، الرئيس التنفيذي لدار أزياء روبرتو كافالي: "لا يزال إرثه مصدر إلهام دائم".

عارضة أزياء ترتدي ألبسة من مجموعة تصاميم كافالي النسائية لخريف وشتاء 2023-24 التي عُرضت في ميلانو، إيطاليا، الأربعاء، 22 فبراير/ شباط 2023.
عارضة أزياء ترتدي ألبسة من مجموعة تصاميم كافالي النسائية لخريف وشتاء 2023-24 التي عُرضت في ميلانو، إيطاليا، الأربعاء، 22 فبراير/ شباط 2023.Antonio Calanni/AP
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