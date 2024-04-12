بقلم: Euronews

توفي مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي الذي اشتهر بأسلوبه البراق والمتألق عن عمر يناهز 83 عامًا، حسبما أعلنت شركته اليوم الجمعة على إنستغرام.

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وكتب فاوستو بوغليسي، المدير الإبداعي في شركة روبرتو كافالي منذ أكتوبر 2020، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "عزيزي روبرتو، ربما لم تعد معنا جسديًا بعد الآن، لكنني أعلم أنني سأشعر بروحك معي دائمًا". وأضاف بوغليسي: "سيظل اسمك منارة إلهام للآخرين، وخاصة لي".

واشتهر المصمم الإيطالي في أوائل السبعينيات بطبعاته المميزة التي تحاكي جلود الحيوانات البرية وبأسلوبه المثير الذي ظل علامته التجارية طوال مسيرته المهنية الطويلة. كما اشتهر أيضًا بإنتاج العطور الفاخرة.

كما قدمت الشركة التي تحمل اسم كافالي تعازيها لعائلته. وقال سيرجيو أزولاري، الرئيس التنفيذي لدار أزياء روبرتو كافالي: "لا يزال إرثه مصدر إلهام دائم".