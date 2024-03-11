بعد تنازلها عن العرش.. ملكة الدنمارك تعود لتصمم الأزياء وتستعد لعرض باليه

بقلم: يورونيوز

عادت الملكة الدنماركية مارغريت، التي فاجأت بلادها بالتنازل عن العرش في وقت سابق من هذا العام، إلى العمل كمصممة أزياء باليه في مدينة ملاهي تيفولي المعروفة في الدنمارك، والتي تحتفل هذا العام بالذكرى الـ150 لتأسيسها.

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وتقوم الملكة البالغة من العمر 83 عاماً، والتي صممت الأزياء والعروض المسرحية أكثر من اثنتي عشرة مرة في مسرح بانتومين في حدائق تيفولي، بتصميم الأزياء وإعداد عرض باليه مستوحى من قصة خيالية للكاتب الدنماركي هانز كريستيان أندرسن، "كلودز هانز"، أو "هانز الأبله"، وتدور حول التكبر والدراية مقابل الإخلاص والأفعال المتهورة.

وقالت الملكة في بيان أصدرته حدائق تيفولي: "يجب أن يكون عرضاً ممتعاً، وأتطلع إلى رؤية المغامرة تتكشف على المسرح".

ويبدأ العرض في 22 حزيران/يونيو، ويعد التمثيل الإيمائي في الهواء الطلق أحد معالم مدينة الملاهي في وسط المدينة.

يحكي قصة ثلاثة أشقاء يأملون في الزواج من ابنة الملك. يفشل الشقيقان الأكبر سناً والأذكياء، بينما يتزوج الثالث، المعروف بأنه ليس ذكياً جداً، من الأميرة ويصبح ملكاً فيما بعد.

وكانت الملكة مارغريت الثانية قد أعلنت في خطاب بمناسبة رأس السنة أنها ستتنحى عن العرش لصالح ولي العهد، ابنها الأمير فريدريك.

وكانت مارغريت قد خضعت في شباط/ فبراير من العام الماضي لعملية جراحية في الظهر أدت إلى غيابها عن الظهور العلني حتى نيسان/ أبريل من العام ذاته.

وأصبحت مارغريت أول ملكة دنماركية تتخلى عن العرش طوعاً منذ نحو 900 عام.

واعتلى ابنها العرش بصفته الملك فريدريك العاشر بعد أن وقعت رسمياً على تنازلها عن العرش.

مارغريت فنانة ماهرة. وبيعت لوحة تجريدية لها في مزاد بكوبنهاغن بمبلغ 160 ألف كرونة (23300 دولار) في وقت سابق من هذا الشهر.

وصممت مارغريت، منذ عام 2001، الأزياء للعديد من عروض الباليه، والتي غالباً ما كانت تعتمد على أعمال أندرسن.