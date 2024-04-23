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شاهد: السامريون يحتفلون بعيد الفصح ويذبحون الأضاحي في نابلس

أفراد من طائفة السامري يحضرون رحلة الحج بمناسبة عيد المظال أو عيد العرش في أقدس موقع ديني على قمة جبل جرزيم
أفراد من طائفة السامري يحضرون رحلة الحج بمناسبة عيد المظال أو عيد العرش في أقدس موقع ديني على قمة جبل جرزيم Copyright Majdi Mohammed/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
Copyright Majdi Mohammed/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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احتفل السامريون القاطنون بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة بعيد الفصح السنوي، يوم الاثنين.

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واختار زعماء الطائفة الذين يرتدون الثياب البيضاء، الأغنام للتضحية بها، كجزء من تقاليد العيد.

عيد الفصح هو عطلة يهودية رئيسية، يتم الاحتفال به على مدار أسبوع كل عام، لإحياء ذكرى القصة التوراتية لخروج بني إسرائيل القدماء من العبودية في مصر.

اجتمع السامريون لتناول وجبة تسمى "سيدر" ليلة الاثنين وقرأوا بصوت عالٍ قصة عيد الفصح.

وفي إسرائيل، استعد البعض لترك الكراسي على طاولة العشاء فارغة رمزاً للرهائن الإسرائيليين في غزة.

السامريون هم أصغر طائفة دينية، انفصل أتباعها عن اليهودية، ويعتقدون أنهم السلالة الحقيقية لشعب بني إسرائيل.

تنحدر المجموعة من قبيلتي مناشيه وإفرايم الإسرائيليتين القديمتين، وانفصلت المجموعة عن اليهودية في القرن الثامن قبل الميلاد.

ويمارس السامريون العديد من الطقوس الدينية نفسها التي يمارسها اليهود، لكنهم تبنوا بعض المعتقدات والعادات الإسلامية، مثل ذبح الأغنام.

المصادر الإضافية • أ ب

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