العالم يتضامن مع غزة.. انطلاق مسيرات ضخمة والمتظاهرون يُطالبون "بوقف جرائم الحرب" بحق سكان القطاع

بقلم: يورونيوز

أكد منظمو احتجاجات لندن أن الهدف من هذه المسيرة الضخمة يبقى المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة حيث أشاروا إلى أنهم أصبحوا "يشعرون بقلق متزايد" بشأن الضغوط السياسية التي تمارس على الشرطة.

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شارك عشرات الآلاف في مظاهرات حاشدة في عدة مدن حول العالم، وخاصة في أوروبا لدعم الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف الحرب المدمرة، التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والتي تدخل شهرها الرابع.

ونزل المتظاهرون إلى الشوارع في لندن وباريس وأمستردام وبرلين وتونس وإندونيسا وفيينا.

وارتدى معظم المشاركين في المظاهرة "الكوفية" الفلسطينية وحملوا أعلام فلسطين ولافتات مساندة لسكان في غزة، وجاء في بعض اللافتات : "فلسطين حرة، حرة"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة"، وكذلك "أوقفوا دعم الولايات المتحدة وبريطانيا لجرائم إسرائيل ضد الإنسانية".

وأكد منظمو احتجاجات لندن أن الهدف من هذه المسيرة الضخمة يبقى المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة حيث أشاروا إلى أنهم أصبحوا "يشعرون بقلق متزايد" بشأن الضغوط السياسية التي تمارس على الشرطة.

ودان المتظاهرون ما وصفوه بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي لسكان قطاع غزة، كما طالبوا بمحاسبة إسرائيل على مجازرها بحق المدنيين في القطاع، وشددوا على فتح المعابر ورفع الحصار عن غزة.

مظاهرة في لندن لدعم الشعب الفلسطيني Alberto Pezzali/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

ومنذ بداية القصف والحرب البرية الإسرائيلية على قطاع غزة، يُنظم "ائتلاف أوقفوا الحرب" مسيرات دعم ومظاهرات مساندة للشعب الفلسطيني. وشهدت مظاهرة "المسيرة الوطنية من أجل فلسطين" في نوفمبر-تشرين الثاني مشاركة مئات الآلاف.