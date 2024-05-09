اختيار النجمة الفرنسية إيزابيل أوبير رئيسة لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي

بقلم: يورونيوز

ستترأس الممثلة الفرنسية الشهيرة إيزابيل أوبير لجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي لهذا العام.

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أعلن مهرجان البندقية السينمائي اختيار الممثلة الفرنسية الشهيرة إيزابيل أوبير كرئيسة لجنة التحكيم للنسخة الـ81 من المهرجان المقرر إقامته يوم 28 أغسطس/آب وحتى 7 أيلول/ سبتمبر 2024، والتي ستمنح جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم، بالإضافة إلى جوائز رسمية أخرى.

ونقل بيان أصدرته إدارة المهرجان عن الممثلة البالغة 71 عاماً، والتي سبق أن نالت فيه جائزتَي تمثيل نسائيتين "بيني وبين مهرجان البندقية تاريخ طويل ورائع، وشرف لي أن أصبح مشاهدة مميزة فيه".

تعتبر إيزابيل أوبير واحدة من أشهر الممثلات الفرنسيات، وقد ظهرت في العديد من الأعمال الهوليوودية، ويبلغ رصيدها أكثر من 150 فيلماً، من بينها فيلم "Elle" للمخرج بول فيرهوفن الذي ترشحت عنه لجائزة الأوسكار وفازت أيضًا بجائزة غولدن غلوب.

ويُعّد مهرجان البندقية من أشهر المهرجانات السينمائية في أوروبا والعالم.

ومن جانبه علق مدير مهرجان البندقية السينمائي، ألبرتو باربيرا، قائلاً: "إيزابيل أوبير ممثلة هائلة، متطلبة، فضولية وسخية للغاية. هي ملهمة العديد من صانعي الأفلام العظماء، لم تتهرب أبدًا من دعوة المخرجين الشباب أو غير المشهورين الذين رأوا فيها المترجم المثالي لقصصهم.

وأضاف: "استعدادها لوضع نفسها على المحك باستمرار، وهو علامة على ذكائها غير العادي، إلى جانب قدرتها على النظر إلى السينما خارج الحدود الجغرافية والذهنية، يجعلها رئيسة مثالية للجنة التحكيم في مهرجان مفتوح للعالم أجمع مثل مهرجان البندقية السينمائي. نحن ممتنون لها للغاية لقبولها هذا المنصب، مع إدراكنا للالتزامات العديدة في السينما والمسرح التي ستواجهها في الأشهر المقبلة".

وسبق للممثلة الفرنسية أن رأست لجنة التحكيم في مهرجان كان الفرنسي عام 2009، ومنحت السعفة الذهبية لفيلم "الشريط الأبيض" للمخرج النمساوي ميشائيل هانيكه، وفازت بكأس فولبي لأفضل ممثلة في مهرجان البندقية مرتين، عن فيلم "قصة نساء" عام 1988 وفيلم "لا سيريموني" عام 1995.

كما منحها المهرجان أيضًا جائزة الأسد الخاص عن مجمل أعمالها في عام 2005. وحصلت على جائزة الدب الذهبي الفخري في مهرجان برلين السينمائي، برليناله، في عام 2022.