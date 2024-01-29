شاهد: مدينة البندقية الإيطالية تطلق فعاليات مهرجانها السنوي

"بانتيغانا" (التي تعني الفأر باللغة العامية الفينيسية)، وهو قارب مصنوع على شكل فأر عملاق، قاد العرض المائي للكرنفال السنوي.

ويقول المنظمون إن هذا العام ستكون هناك عروض منتشرة في جميع أنحاء المدينة، وليس فقط في ساحة سان مارك الرئيسية.