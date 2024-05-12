السويسري نيمو يفوز بمسابقة يوروفيجن في نسختها المثيرة للجدل وسط احتجاجات داعمة لغزة

بقلم: يورونيوز

فاز السويسري نيمو بالنسخة الأكثر إثارة من مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" متفوقًا على 25 أغنية وصلت إلى النهائي. أما المغنية الإسرائيلية فقد حصلت على المركز الخامس.

اعلان

ووسط الجدل الذي أحدثته الحرب في غزة والاحتجاجات بعد مشاركة متسابقة إسرائيلية بالإضافة إلى استبعاد ممثل هولندا، ختمت المسابقة نسختها الثامنة والستين بفوز نيمو، الذي أصبح بذلك أول شخص لا ثنائي جنسيًا يحقق هذا الفوز.

وكان من بين المرشحين للفوز كرواتيا وأوكرانيا وأيرلندا والبرتغال

واختارت لجنة التحكيم أغنية نيمو "ذا كود" بالإجماع، وحصلت على أصوات كافية من الجمهور لتتفوق على أغنية مغني الروك الكرواتي بيبي لازانيا.

وهذا هو الفوز الثالث لسويسرا، التي فازت سابقًا بالنسخة الأولى في عام 1956، وفي عام 1988 مع سيلين ديون.

وقال نيمو البالغ من العمر 24 عامًا بعد انتهاء المسابقة: "آمل في أن تتمكن هذه المسابقة من الوفاء بوعدها وأن تواصل الدفاع عن السلام والكرامة لكل شخص في هذا العالم".

وعن الأغنية التي فازت قال نيمو: "ذا كود تتعلق بالمسيرة التي بدأتها بإدراكي أنّني لست رجلا ولا امرأة".

قبل ساعات من النهائي طُرد المتسابق الهولندي، كما حدثت طوال فترة تنظيم المسابقة احتجاجات ضد الحرب في غزة تعززت إثر مشاركة متسابقة من إسرائيل.

اعتلت المطربة الإسرائيلية إيدن غولان، التي قضت أسبوع يوروفيجن في مالمو السويدية تحت حماية أمنية مشددة، المسرح وواجهتها صيحات الاستهجان من جانب والهتافات المؤيدة من جانب آخر، وأدت أغنية "إعصار"، التي وضعتها في المركز الخامس خلف نيمو وبيبي لازانيا والثنائي الأوكراني أليونا أليونا وجيري هيل والمغني الفرنسي سليمان.

وقبل النهائي تظاهر آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، للمرة الثانية خلال أسبوع، يوم السبت، في ثالث أكبر مدينة في السويد، والتي تضم عددًا كبيرًا من السكان المسلمين، للمطالبة بمقاطعة إسرائيل ووقف إطلاق النار في حرب غزة.