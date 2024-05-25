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بتهمة حيازة المخدرات.. القبض على مغنية الراب نيكي ميناخ في أمستردام

مغنية الراب نيكي ميناج في نيوارك، نيوجيرسي، 12 أيلول 2023
مغنية الراب نيكي ميناج في نيوارك، نيوجيرسي، 12 أيلول 2023 Copyright Charles Sykes/2023 Invision
Copyright Charles Sykes/2023 Invision
بقلم:  يورونيوز
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قالت مغنية الراب نيكي ميناج، السبت، إن الشرطة في هولندا عثرت على الماريغوانا في حقائبها بينما كانت تستعد لمغادرة البلاد لحضور حفلها الموسيقي المقبل.

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وكتبت ميناج على منصة "إكس"، أنها أوقفت في مطار أمستردام بينما كانت على وشك ركوب الطائرة لحضور حفل موسيقي في مانشستر بالمملكة المتحدة، وأن الشرطة أخبرتها بأنها عثرت على الماريغوانا في حقائبها، ويجب وزنها.

ومن الجدير بالذكر، أن القنب غير قانوني في هولندا، لكن يتم السماح باستخدامه لأغراض ترفيهية.

وقال روبرت فان كابيل، المتحدث باسم الشرطة العسكرية الهولندية، إن امرأة أمريكية تبلغ من العمر 41 عامًا ألقي القبض عليها بتهمة تصدير "المخدرات الخفيفة". ولم يحدد هوية المرأة ولم يوضح نوع المخدرات المعنية. 

وافادت الشرطة في وقت لاحق بأنها غرمت المرأة وأطلقت سراحها.

ونشرت ميناج تغريدة عبر منصة "إكس"، مشيرة إلى إلغاء رحلتها إلى مانشستر ووصفت الأمر بأنه مجرد محاولة لبث روايات سلبية حولها.

ولم يرد ممثلوها على الفور على الرسائل يوم السبت.

واشتهرت مغنية الراب المولودة في ترينيداد بأغانيها الناجحة "Super Freaky Girl" و"Anaconda" و"Starships". كما تم ترشيحها لـ 12 جائزة غرامي على مدار مسيرتها المهنية، ويعد حفل مانشستر جزءًا من جولتها "Pink Friday 2"، والتي تشمل توقفات في باريس وبولندا وألمانيا ورومانيا وسويسرا.

المصادر الإضافية • أ ب

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