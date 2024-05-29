المغنية البريطانية دوا ليبا تدعو إلى وقف "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة

بقلم: يورونيوز

نددت المغنية البريطانية دوا ليبا، بما وصفته "إبادة جماعية" ترتكبها إسرائيل في غزة، في منشور لها على موقع "إنستغرام"،

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وكتبت المغنية وكاتبة الأغاني الإنجليزية والألبانية في منشور، إن "حرق الأطفال وهم أحياء تصرف لا يمكن تبريره على الإطلاق"، في معرض حديثها عن الهجوم الإسرائيلي القاتل الذي استهدف خيام النازحين في رفح، جنوب القطاع، الأحد.

ودعت ليبا التي تحظى بمتابعة أكثر من 88 مليون شخص عبر إنستغرام، إلى التضامن مع الفلسطينيين، قائلة: "العالم كله يتحرك لوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية. من فضلكم أظهروا تضامنكم مع غزة".

وعلى الرغم من مواقفها الداعمة للفلسطينيين، إلا أن هذا التعليق يعتبر من أشد انتقاداتها لإسرائيل فيما يتعلق بالحرب الطاحنة والمستمرة منذ 8 أشهر.

وكانت مغنية "نيو رولز" البالغة من العمر (28 عاما) قد دعت إلى وقف إطلاق النار في غزة في يناير/ كانون الثاني، وطالبت الرئيس الأمريكي جو بايدن بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب الدامية.

منشور يدعو إلى وقف دائم للنار في غزة شاركت به المغنية البريطانية دوا ليبا على إنستغرام حساب المغنية البريطانية على إنستغرام

ولفتت حينها إلى أن ما يواجهه الفلسطينيون منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يذكرها بالمآسي التي عاشها والداها في كوسوفو قبل الهجرة إلى بريطانيا.

وقال مسؤولو الصحة في قطاع غزة، إن غارة إسرائيلية استهدفت خياما للنازحين الفلسطينيين بالقرب من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، الأحد، أسفرت عن مقتل 45 شخصا على الأقل وإصابة 249 آخرين.

وجاء الهجوم الإسرائيلي الدامي بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية الدولة العبرية بوقف هجومها على رفح فورا.