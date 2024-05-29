Eventsالأحداثبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

My Europe

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

المغنية البريطانية دوا ليبا تدعو إلى وقف "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة

المغنية البريطانية دوا ليبا
المغنية البريطانية دوا ليبا Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

نددت المغنية البريطانية دوا ليبا، بما وصفته "إبادة جماعية" ترتكبها إسرائيل في غزة، في منشور لها على موقع "إنستغرام"،

اعلان

وكتبت المغنية وكاتبة الأغاني الإنجليزية والألبانية في منشور، إن "حرق الأطفال وهم أحياء تصرف لا يمكن تبريره على الإطلاق"، في معرض حديثها عن الهجوم الإسرائيلي القاتل الذي استهدف خيام النازحين في رفح، جنوب القطاع، الأحد.

ودعت ليبا التي تحظى بمتابعة أكثر من 88 مليون شخص عبر إنستغرام، إلى التضامن مع الفلسطينيين، قائلة: "العالم كله يتحرك لوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية. من فضلكم أظهروا تضامنكم مع غزة".

وعلى الرغم من مواقفها الداعمة للفلسطينيين، إلا أن هذا التعليق يعتبر من أشد انتقاداتها لإسرائيل فيما يتعلق بالحرب الطاحنة والمستمرة منذ 8 أشهر.

وكانت مغنية "نيو رولز" البالغة من العمر (28 عاما) قد دعت إلى وقف إطلاق النار في غزة في يناير/ كانون الثاني، وطالبت الرئيس الأمريكي جو بايدن بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب الدامية.

منشور يدعو إلى وقف دائم للنار في غزة شاركت به المغنية البريطانية دوا ليبا على إنستغرام
منشور يدعو إلى وقف دائم للنار في غزة شاركت به المغنية البريطانية دوا ليبا على إنستغرامحساب المغنية البريطانية على إنستغرام

ولفتت حينها إلى أن ما يواجهه الفلسطينيون منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يذكرها بالمآسي التي عاشها والداها في كوسوفو قبل الهجرة إلى بريطانيا.

وقال مسؤولو الصحة في قطاع غزة، إن غارة إسرائيلية استهدفت خياما للنازحين الفلسطينيين بالقرب من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، الأحد، أسفرت عن مقتل 45 شخصا على الأقل وإصابة 249 آخرين.

وجاء الهجوم الإسرائيلي الدامي بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية الدولة العبرية بوقف هجومها على رفح فورا.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

"اقضوا عليهم".. ضجة تثيرها نيكي هيلي برسالة كتبتها على قذائف مدفعية لقصف غزة

لا أمن ولا طعام في غزة.. "مجزرة جديدة" في رفح ورصيف المساعدات الجديد يتعرض لأضرار جسيمة

"مراسلون بلا حدود" تتقدم بشكوى جديدة ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية حول مقتل صحافيين في غزة

حركة حماس غزة رفح - معبر رفح فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني