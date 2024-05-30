عندما تختلط موسيقى البوب بالسياسة... حملة لدعوة النجمة تايلور سويفت للتضامن علناً مع غزة

بقلم: David Mouriquand

في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، انتشر هاشتاغ AllEyesOnRafah و SwiftiesForPalestine، على مواقع التواصل تضامنًا مع فلسطين. والآن، يحث معجبون بالنجمة الأمريكية تايلور سويفت على كسر صمتها بشأن غزة.

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في خضم جولة حفلات الغناء للنجمة الأمريكية تايلور سويفت، وبعد انتشار حركة "احظروهم 2024 #BLOCKOUT2024"، التي أطلقها رواد المنصات الاجتماعية والتي تهدف إلى مقاطعة وحظر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمشاهير الذين يلتزمون الصمت بشأن الصراع في غزة، أصبح موقع النجمة العالمية تايلور سويفت منصة يدعو فيه المعجبون بالنجمة سويفت للتضامن مع غزة.

واكتسبت حركة "#SwiftiesForPalestine" زخمًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ناشد المعجبون نجمتهم سويفت، على استخدام منصتها للتحدث علنًا ضد انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.

ويأتي ذلك بعد أن تحدث العديد من الفنانين والمشاهير علنًا عن الأزمة الإنسانية في القطاع، فيما يواجه الكثيرون انتقادات بسبب صمتهم. ومن بين هؤلاء دريك وجاستن بيبر، وبيونسيه، ونيكي ميناج ، ودواين جونسون، وكايلي جينر، على حسابات مختلفة مخصصة لحركة "Blockout 2024" التي تجمع قوائم المشاهير ليقوم الناشطون بحظرها.

ويشعر بعض معجبي سويفت بالإحباط والحسرة، لأن نجمتهم لم تتحدث علنًا عن غزة، على الرغم من قيام العديد من المشاهير بذلك، بما في ذلك أريانا غراندي وجيجي حديد، عن طريق إضافة أسمائهم إلى رسالة فنانين من أجل وقف إطلاق النار وُجهت إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن العام الماضي.

وكانت نجمة البوب دوا ليبا إحدى المشاهير التي تحدثت عن الحرب، حيث شاركت وعلقت مؤخرًا على صورة "كل العيون على رفح"، داعية إلى وضع حد لـ"لإبادة الجماعية المستمرة" التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وخاطب أحد مستخدمي "تيك توك" سويفت قائلًا: "الأمر يتعلق بالحياة والعدالة - إذا تمكنت من حشدنا جميعًا للتصويت، فستكون لديها القدرة على التحدث عن الظلم".

وعلّق آخر:"تايلور، من فضلك قولي شيئا. صمتك يؤذينا. إننا بحاجة إلى الوقوف مع فلسطين وإدانة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي"، بينما نشر مدون آخر: "أحب تايلور لكنها بحاجة إلى القيام بعمل أفضل. لا يمكنها أن تتجاهل ما يحدث في فلسطين. إنها ليست مسألة سياسية، بل إنسانية".

وكتب مستخدم آخر: "[تايلور سويفت]، ندعوك للتحدث الآن للتبرع للعائلات الفلسطينية الهاربة من القصف في غزة الآن. لنشر الوعي حول مجزرة رفح الآن."

وفي غياب تعليق رسمي، يستخدم بعض مستخدمي سويفت جولة "إيراس Eras (العصور)" الخاصة بالمغنية، والتي وصلت إلى أوروبا، كمنصة لنشر الوعي حول الصراع في غزة.

ويشجع هؤلاء المعجبون على تبادل أساور الصداقة، وهي الدعامة الأساسية في حفلات سويفت، والتي تحمل رسائل دعم لفلسطين.

ويطالب المعجبون نجمتهم سويفت بالقول "ارسمي بطيخة على يدك كما نفعل مع الرقم 13"، وذلك لأنها شوهدت وهي ترسم الرقم 13 على يدها خلال الحفلات الموسيقية، وهو يوم ولادتها، حيث أنها حيث ولدت في 13 كانون الأول/ ديسمبر.

أما بالنسبة للبطيخة، فذلك لأن ألوانها، الأحمر والأسود والأبيض والأخضر، تطابق ألوان العلم الفلسطيني، وقد أصبحت هذه الفاكهة منذ اندلاع الحرب على غزة رمزًا واسع الانتشار للتضامن مع غزة.

وكتب أحد المعجبين: "إذا حضرتم أي عرض من عروض "إيراس"، فيرجى التفكير في صنع أساور فلسطين وتبادلها! إذا كان بإمكانكم إحضار العلم الفلسطيني والملصقات وغيرها. علينا أن نُبقي فلسطين حاضرة في عيون الجمهور، وأن نشجع تايلور على التحدث بصوت عالٍ".