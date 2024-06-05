شاهد: تعاون مجتمعي لانقاذ 350 قطعة فنية وأثرية بعد نشوب حريق في المتحف الوطني الدنماركي

بقلم: يورونيوز

قامت مجموعة من المتطوعين برفقة طواقم الدفاع المدتي بإنقاذ 350 قطعة فنية وأثرية بعد نشوب حريق في مستودع المتحف الوطني الحديث على بعد حوالي 35 كيلومترًا شمال غرب كوبنهاغن.

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ويقول جاكوب إنجل شميدت، وزير الثقافة الدنماركي: "كان هناك متطوعين إضافة إلى طواقم الإطفاء وموظفي المتحف كلهم تعاونوا من أجل إنقاذ الأعمال الفنية."

وأضاف وزير الثقافة: " أنقذنا حوالى 350 قطعة أثرية ولوحة من الحريق".

وسيتم إعارة الأعمال الفنية التي نجت من الحريق إلى متاحف مختلفة حول العالم، فيما يعمل خبراء فنيون على إعادة ترميم نحو 170 لوحة وقطعة أثرية تضررت إثر الحريق.

دمر الحريق الذي اندلع في 16 أبريل/نيسان أكثر من نصف المبنى الذي كان قيد التجديد، وأطاح بسقفه النحاسي الأخضر وبرجه الشهير الذي يمثل ذيل التنين. وبعد يومين، انهار جزء كبير من الجدار الخارجي للمبنى، بفعل الحريق.

ووفقا لوزارة الثقافة لم تتمكن المجموعة من انقاذ كافة الأعمال وخاصة التماثيل الثقيلة وكذلك الرسوم الجدارية في المتحف.