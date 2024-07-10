مشاهير يوجهون رسالة إلى بايدن: "انسحب من السباق الرئاسي"

بقلم: يورونيوز

يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ يخسر دعم العديد من المشاهير مؤخراً بعد المناظرة التاريخية مع منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب، فمن هي أبرز الشخصيات الشهيرة التي طالبت بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي؟

ستيفن كينغ

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دعا الكاتب الأمريكي الشهير ستيفن كينغ الرئيس بايدن إلى التنحي.

اذ قال في منشور عبر منصة "إكس": "كان جو بايدن رئيسًا جيدًا، ولكن حان الوقت من أجل مصلحة أمريكا التي يحبها بوضوح أن يعلن عدم ترشحه للانتخابات".

فما كان من إيلون ماسك إلا أن سارع إلى الرد قائلاً: "حتى ستيفن كينغ سيصوت لترامب!"

دامون ليندلوف

من جهته، كتب المؤلف دامون ليندلوف، الذي شارك في مسلسل Lost، عبر موقع ديدلاين: "على بايدن أن يرحل وعلى الديمقراطيين أن يستيقظوا".

وحثّ الآخرين على حجب تبرعاتهم للحزب الديمقراطي في سبيل أن "يحدث تغيير في أعلى القائمة".

ستيفن كولبير

من جهته، أشار مقدم البرامج الحوارية ستيفن كولبير إلى أن "بايدن رئيس جيد بما فيه الكفاية ليضع احتياجات البلاد قبل غروره".

وأضاف: "مهما كان ذلك مؤلمًا، فمن الممكن أن يكون تسليم القيادة لجيل أصغر سنًا هو الشيء الصحيح من أجل الصالح العام".

روب راينر

وبالمثل، قال مخرج فيلم "عندما التقى هاري بسالي" روب راينر: "إذا فاز المجرم المدان، سنخسر ديمقراطيتنا. لقد خدم جو بايدن الولايات المتحدة بشرف وحشمة وكرامة. ولكن الوقت حان لكي يتنحى".

وعلى الرغم من هذه الدعوات والمقاطعة، إلا أن الرئيس الحالي ظل مصرّاً على خوض السباق الرئاسي، وقال إنه "ملتزم بشدة بالبقاء في هذا السباق، والتغلب على دونالد ترامب".