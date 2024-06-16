هل يخضع بايدن لـ"اختبار معرفي" تلبية لرغبة ترامب؟

بقلم: يورونيوز

اقترح دونالد ترامب ليلة السبت، خلال فعالية انتخابية في ديترويت، أن يخضع الرئيس جو بايدن "لاختبار معرفي"، مشككاً بذلك بقدراته العقلية.

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ويواصل ترامب السخرية من بايدن، والتشكيك بقدراته العقلية في اللقاءات كما على مواقع التواصل الإجتماعي، وقال ترامب خلال الخطاب: "إنه لا يعرف حتى ماذا تعني كلمة التضخم ".

وتابع بعد ثوانٍ: "دكتور روني جونسون. هل يعرف الجميع روني جونسون، عضو الكونجرس من ولاية تكساس؟ لقد كان طبيب البيت الأبيض، وقال إنني كنت الرئيس الأكثر صحة، كما يشعر، في التاريخ، لذلك أحببته كثيرًا".

تم انتخاب جاكسون لعضوية الكونجرس في عام 2021 وهو أحد أكثر المدافعين عن ترامب في الكابيتول هيل.

وتساءل ترامب، الذي بلغ 78 عاماً، عما إذا كان بايدن البالغ من العمر 81 عاماً مؤهلاً لولاية ثانية.

وقال جاكسون للصحفيين إن ترامب أجرى الاختبار الإدراكي في عام 2018، الذي تم تصميمه للكشف عن العلامات المبكرة لفقدان الذاكرة وغيرها من حالات الضعف الإدراكي المعتدل.

يتضمن تقييم مونتريال المعرفي الذي أجراه ترامب تذكر قائمة من الكلمات المنطوقة، الاستماع إلى قائمة من الأرقام العشوائية وتكرارها بشكل عكسي؛ تسمية أكبر عدد ممكن من الكلمات التي تبدأ بالحرف "ف" على سبيل المثال، خلال دقيقة واحدة؛ رسم مكعب بدقة ووصف طرق ملموسة لتشابه جسمين، مثل القطار والدراجة.

التلاعب والتضليل

وخلال الخطاب نفسه في ديترويت، أشار ترامب أيضًا إلى مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر الإنترنت، حيث شوهد بايدن خلال قمة مجموعة السبع التي اختتمت مؤخرًا في إيطاليا وهو يشاهد القفز بالمظلات وهم يهبطون وهم يحملون أعلام دول مختلفة.

وتُظهر نسخة مقصوصة من الفيديو بايدن وهو يبتعد عن القادة ويدير ظهره ويسير في الاتجاه الآخر. يومض بإبهامه ولكن ليس من الواضح إلى من يشير. ومع ذلك، تظهر زاوية أكثر اكتمالاً لنفس المشهد أن الرئيس استدار ليواجه أحد لاعبي القفز بالمظلات الذي هبط.

ومع ذلك، استغل ترامب مقطع الفيديو، وقال أن بايدن استدار "لينظر إلى الأشجار"، مما أثار ضحك الجمهور وصيحات الاستهجان.

وأصدرت حملة بايدن بيانا رفضت فيه المقطع، ووصفته بأنه تم اقتصاصه بشكل مضلل واتهمت من ينشرونه بـ “التلاعب بالفيديو لاختلاق الأكاذيب”.