شراكة مع مؤسسة إسرائيلية.. الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو يستعد لبناء فندق شمال تل أبيب

ووفقًا لصحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، وافقت لجنة التخطيط والبناء في منطقة تل أبيب على بناء المشروع الذي تبلغ مساحته 51 ألف متر مربع.

ويمتلك دي كابريو، الذي واعد عارضة الأزياء الإسرائيلية بار رفائيلي من عام 2005 إلى عام 2011، حصة 10% من المشروع، بينما تعود الأسهم المتبقية لمجموعة هاغاغ، والأخوين أحيكام وليور كوهين.

مجمع ضخم ومرسى لليخوت

أُعلن عن المشروع في مارس/ آذار 2018، وكان من المقرر أن يضم 180 جناحًا موزعة على مبنيين من ستة طوابق، ولكنه توسع بشكل كبير منذ ذلك الحين.

وفي أبريل/ نيسان 2024، تمت الموافقة على الخطة كدفعة أولى، والآن تمت الموافقة النهائية. ومن أسباب تأخر الموافقة على المشروع طلب مجموعة هاغاغ زيادة حقوق بناء الفندق بشكل كبير. ومع ذلك، حتى مع أخذ ذلك في الاعتبار، تُعتبر هذه فترة طويلة بشكل غير معتاد. ستزداد المساحة من 10,000 متر مربع مبدئيًا إلى 51,000 متر مربع عند الموافقة النهائية، مما يسمح ببناء فندق من 14 طابقًا يضم 365 غرفة. كما تمت الموافقة على بناء 8,000 متر مربع من مواقف السيارات تحت الأرض.

كما سيضم المجمع مركزًا للمؤتمرات ومطعمًا فاخرًا ومساحات تجارية، من تصميم شركة راني زيس للهندسة المعمارية. ومن أبرز مميزاته مرسى لليخوت مع إمكانية الوصول المباشر إلى الفندق.

لعب نشاط دي كابريو البيئي دورًا محوريًا في تشكيل فندق هرتسليا مارينا، الذي يُصمم لتلبية معايير مجلس المباني الخضراء الأمريكي والحصول على شهادة LEED، مما يجعله أحد أكثر مشاريع الضيافة استدامة في إسرائيل.

سبق لدي كابريو أن شارك في العديد من المشاريع في إسرائيل، بما في ذلك استثمارات في شركة موبلي، وهي شركة ناشئة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، وشركة أليف فارمز، وهي شركة لحوم مزروعة.

مواعدة عارضة أزياء

رُصد النجم العالمي برفقة عارضة الأزياء الإيطالية فيتوريا سيريتي خلال مباراة بادل جمعتهما على جزيرة سردينيا الإيطالية، ضمن إجازتهما الصيفية الفاخرة. وظهر الممثل الحائز على جائزة الأوسكار مرتديًا دعامة على ركبته اليمنى، في إشارة إلى إصابة خفيفة لم تمنعه من الانخراط في أجواء المنافسة والاستمتاع باللعب.

رغم محاولاتهما الدائمة للحفاظ على خصوصية علاقتهما، لم يسلم الثنائي من الشائعات، خاصة ما يتعلق بخطبتهما المحتملة. وفي مقابلة سابقة مع مجلة "فوغ فرنسا"، أكدت سيريتي أن علاقتهما بدأت في ميلانو، مشيرة إلى التحديات التي تواجهها كونها على علاقة بشخص يتمتع بمتابعة جماهيرية ضخمة.

ويُذكر أن سيريتي كانت متزوجة سابقًا من ماتيو ميليري، قبل طلاقهما في عام 2023، فيما أنهى دي كابريو علاقته مع الممثلة كاميلا موروني عام 2022 بعد خمس سنوات من الارتباط.

دي كابريو ممثل ومنتج أمريكي، ولد عام 1974، ودخل عالم التمثيل منذ مراهقته، وظهر في التسعينيات كأحد فناني هوليود الرائدين، واشتهر بتمثيله لشخصيات غير تقليدية ومعقدة في كل هذه الأدوار، فرشح لأكثر من 100 جائزة، وفاز بالأوسكار.

اشتهر بدوره في فيلم "تايتانك" الذي حصل على 14 ترشيحا لجوائز الأوسكار، نال 11 منها، وبسبب هذا الفيلم ارتفعت شعبية دي كابريو ودخل قائمة مجلة "الناس" (People) لأجمل 50 شخصا عامي 1997 و1998.