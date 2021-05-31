كيف يشكل بناء سد اصطناعي عملاق خطراً على النظم البيئية الهولندية؟

في برنامج "الأسبوع الأخضر- Green Week" - يورونيوز، سنتعرف على قصص بيئية وإيجاد حلول من أجل الحصول على كوكب أفضل في جميع أنحاء أوروبا.

يقع جزء كبير من هولندا تحت مستوى سطح البحر، هذا يعني أن الفيضانات وعرام العواصف شكلت دائماً خطراً كبيراً على البلاد.

بعد الفيضان المدمر الذي حصل عام 1916، قررت الحكومة الهولندية بناء سد اصطناعي بين نهر زويدر زي وبحر الشمال. في عام 1932، تم الانتهاء من بناء أفسلاوتدايك أو سد الإغلاق، على امتداد 32 كم عبر مصب الخليج.

حوّل هذا الحاجز الاصطناعي المياه المالحة لنهر زويدر زي، التي تتدفق إليها عدة أنهار، إلى المياه العذبة الحالية في آيسل، أكبر بحيرة في هولندا. بمساعدة السدود في أفسلاوتدايك، يتم تصريف هذه المياه العذبة عبر السد إلى بحر الشمال.

عقبة أمام الأسماك

تتنقل العديد من الأسماك المهاجرة بين بحر وادن المالح و مياه آيسل الحلوة لتفرخ في المياه العذبة وتربي صغارها.

يقول فوتر فان دير هيج، عالم البيئة البحرية في منظمة "دي وادنفيرينجينج"، وهي منظمة هولندية تدافع عن الحفاظ على بحر وادن: "كان لبناء أفسلاوتدايك عواقب وخيمة على الطبيعة المغمورة لبحر وادن".

"قطع طرق هجرة حوالي مائة نوع من الأسماك التي تتنقل بين المياه العذبة والمياه المالحة وهو أمر مستحيل الآن." لأن أفسلاوتدايك يسد طرق الهجرة هذه، تم تركيب ممرات مائية (وزارة البنية التحتية والبيئة الهولندية) في السد للسماح بمرور الأسماك. ومع ذلك، أصبح من الواضح أن تياراتها كانت قوية جداً بالنسبة للعديد من أنواع الأسماك، فقط أقوى السباحين كانوا قادرين على المرور".

الملايين من الأسماك تنتظر في بحر وادن أمام هذه البوابات.

"الملايين من الأسماك تنتظر في بحر وادن أمام هذه البوابات. يمكنهم شم رائحة الماء العذب على الجانب الآخر وتريد السباحة هناك، لكن التيار قوي للغاية والانتقال بين المياه المالحة والعذبة مفاجئ للغاية،" يقول الخبراء في منظمة دي وادنفيرينجينج.

نتيجة لذلك، انخفض عدد الكثير من أنواع الأسماك المهاجرة، حتى في المسطحات المائية التي تتدفق من خارج هولندا مثل نهر الراين. في عام 2018، سجلت "دي وادنفيرينجينج" انخفاضاً كبيراً بنسبة 90 في المائة في حجم الأرصدة السمكية في بحر وادن.

أثر أفسلاوتدايك أيضاً على نباتات بحر وادن، وتحديداً الأعشاب البحرية. درست الدكتورة لورا غوفرز، عالمة البيئة والأحياء والمحاضرة في جامعة جرونينجن، نباتاً خاصاً منذ عام 2007.

"إنه مهم للتنوع البيولوجي. مثل غابات المنغروف والشعاب المرجانية، إنه يشكل نظاماً بيئياً. ويوفر مكاناً آمناً لتكاثر الأسماك الصغيرة، ويحتجز الكربون، ويمكنه تصفية المواد السامة من الماء."

توفر الأعشاب البحرية أيضاً عازلاً ضد الأمواج. وتقول إن شبكة الجذر الراسخة لحقول الأعشاب البحرية تساعد في تثبيت التربة في مكانها ومنع تآكل السواحل.

وتضيف غوفرز: "مع ذلك، اختفت الأعشاب البحرية بالكامل تقريباً في هولندا". لهذا السبب، منذ عام 2014، تعمل على مشروع لإعادة المحطة البحرية إلى بحر وادن الهولندي.

إعادة زراعة الأعشاب البحرية يدوياً

تسافر غوفرز بانتظام إلى بحر وادن مع فريقها والمتطوعين لزراعة البذور. يستخدمون طريقة خاصة طورها العلماء لمنعها من الانجراف بواسطة التيارات القوية.

تشرح قائلة: "على مدى السنوات الثلاث الماضية، كنا نعمل ببذور من ألمانيا، حيث لا تزال الأعشاب البحرية موجودة".

"نجمع البذور في الخريف، ونخزنها في مياه البحر الاصطناعية التي ننتجها بأنفسنا خلال الشتاء، ثم نمزجها مع قاع البحر الهولندي في مختبراتنا في الربيع. نضع هذا المزيج في مسدسات الرش ونزرع البذور في قاع البحر في بحر وادن ".

أثبتت الطريقة نجاحها. كان هناك 10 آلاف مصنع في عام 2018، حسب تقديراتها، يوجد الآن 100 ألف، تغطي ما يعادل 170 هكتاراً.

"لكن لإنشاء نظام بيئي صحي في بحر وادن، نحتاج إلى عشر سنوات أخرى."

متطوعون يساعدون في إعادة زراعة الأعشاب البحرية في بحر وادن Unsplash

ما هو النهر الاصناعي وكيف يمكن أن يساعد؟

نهر اصطناعي لهجرة الأسماك وهو مجرى مائي متعرج بطول أربعة كيلومترات، يعد حلاً آخر. إنه يمكّن الأسماك الأضعف التي لا تستطيع السباحة عكس التيار من الانتقال من المياه العذبة إلى المياه المالحة والعودة.

في مجرى النهر الاصطناعي، الذي سيتم بناؤه بالقرب من قرية كورنويردرزاند الفريزية، تمتزج المياه المالحة بالمياه العذبة لتسهيل الانتقال على الأسماك. يقول خبراء بحر وادن إنه حتى أنواع الأسماك التي لا تهاجر بشكل طبيعي ستستفيد أيضاً من النهر الاصطناعي الجديد.

يقول فوتر فان دير هيج من دي وادنفيرينجينج: "مثل هذا الانتقال من المياه العذبة إلى المياه المالحة هو بطبيعته منطقة غنية بالمغذيات". المنظمة البيئية مسؤولة عن المشروع بالتعاون مع منظمات الطبيعة "إت فريسكي جيا" و"هيت بلاوي هارت" وجمعية الصيادين الرياضيين.

"لا يمكن فقط تجديد مخزون الأسماك بهذه الطريقة، لكن الحيوانات التي تأكل الأسماك، مثل الفقمة والطيور البحرية، تستفيد أيضاً. مع وجود مخزون سمكي أقوى، نقوم أيضاً بتحسين وضع الصيادين المحترفين والترفيهيين."

من خلال هذا المشروع، تفتح هولندا الباب الأمامي أمام هجرة الأسماك إلى أوروبا.