فيديو | عاصفة رملية قوية تضرب بغداد

تسببت عاصفة رملية قوية بإصابة عشرات العراقيين بمشاكل في الجهاز التنفسي نقلوا على إثرها للمستشفيات يوم السبت وفقا لوزارة الصحة العراقية.

وقال سيف البدر، المتحدث باسم وزارة الصحة لوكالة فرانس برس إن العاصفة تسببت بإصابة "العشرات الى المستشفيات في أنحاء العراق بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي".

واجتاحت العاصفة شمال العراق الخميس، مما أدى إلى إلغاء الرحلات الجوية في أربيل لتنتقل إلى الجنوب وغطت المباني والمركبات في بغداد والناصرية بطبقات من الغبار والرمال الكثيفة.

وقال عامر الجابري، مدير مكتب الأرصاد الجوية العراقي إن العواصف الرملية في العراق ازدادت بشكل كبير بسبب الجفاف والتصحر وشح الأمطار. وأضاف الجابري "يشهد العراق انخفاضا قياسيا لهطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في السنوات الأخيرة."

وكان البنك الدولي قد حذر من انخفاض الموارد المائية في العراق بنسبة 20 بالمئة بحلول عام 2050.