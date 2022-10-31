فيديو | مقتل نحو 100 شخص في عاصفة مدارية عنيفة في الفلبين

أعلنت وكالة مكافحة الكوارث بالفلبين اليوم، الإثنين، مقتل 98 شخصاً على الأقل جراء العاصفة المدارية نالغي، بالإضافة إلى فقد 63 شخصاً وإصابة 69 آخرين.

وقد أمر الرئيس فرديناند ماركوس منذ السبت الفائت بتوزيع مساعدات عاجلة في المناطق المتضررة بشدة.

وتعد نالغي ثاني أكثر العواصف التي أدت إلى سقوط قتلى هذا العام بالفلبين التي تشهد 20 عاصفة مدارية في المتوسط سنوياً. وكان إعصار راي اجتاح الأقاليم الوسطى في ديسمبر كانون الأول مما أسفر عن سقوط 407 قتلى وأكثر من 1100 مصاب.

وقدرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية بنحو 758 مليون بيزو (حوالي 13 مليون دولار)، في حين قدرت الخسائر في الزراعة بأكثر من 435 مليون بيزو.

ومن المقرر أن تجرى عمليات تفتيش جوي للقرى المغمورة في إقليم كافيت بالقرب من العاصمة مانيلا. وأعرب الزعيم ماركوس عن صدمته إزاء عدد الوفيات.

ومن المتوقع انحسار العاصفة لاحقاً اليوم، الإثنين.

وتشهد الفلبين ما معدله 20 إعصارا سنوياً، ترافقها غالباً انهيارات أرضية وفيضانات متكررة وعنيفة.