شاهد | 15 مليون شخص تحت رحمة عاصفة شديدة تجتاح الولايات المتحدة

اجتاحت عاصفة شتوية غرب ووسط الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن تشتد في طريقها إلى مناطق الشمال الشرقي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتمّ توجيه تحذيرات لأكثر من 15 مليون شخص من تداعيات سوء الأحوال الجوية والطقس الشتوي، مع تعرض المناطق الغربية والوسطى والسهول الشمالية بشكل أسوأ لمخاطر العاصفة، التي تسببت في إغلاق الطرق بسبب الثلوج الكثيفة في سييرا نيفادا وقد رافق العاصفة هطول أمطار غزيرة في جنوب كاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وصلت العاصفة ليل الإثنين إلى السهول الجنوبية والوسطى حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة وأحوال جوية قاسية أخرى بسبب الأمطار الغزيرة، وهو ما قد يؤثر على المنطقة لعدة أيام.

وحسب المختصين، فعند انتقال العاصفة بعيداً عن الساحل الشرقي في نهاية هذا الأسبوع، سيرافقها هطول كثيف للثلوج قد يصل ارتفاعها إلى قدم أو أكثر عبر ست ولايات على الأقل، ومن المتوقع حدوث أعاصير في الجنوب مع انخفاض واضح في درجات الحرارة خلال ما بقي من شهر ديسمبر-كانون الأول خاصة في مناطق الغرب الأوسط والشرق.

وبسبب أوضاع الطقس، فقد تمّ إلغاء العشرات من الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ الإثنين حيث سقط ما يصل إلى 15 سنتيمتراً من الثلوج في هارتفورد، كونيتيكت، سكرانتون وبنسلفانيا، وشهد شمال نيويورك وغرب ماساتشوستس سقوط ما يصل إلى 22 سنتيمتراً من الثلوج حسب تقارير إعلامية.

ومن الممكن أن تشهد السهول الشمالية الوسطى ومناطق الغرب الأوسط تساقطا للثلوج حيث حذرت مصالح الأرصاد الجوية من إمكانية وصول العاصفة الثلجية إلى مناطق كولورادو ومونتانا ووايومنغ وساوث داكوتا ونبراسكا.

كما يُتوقع حدوث عارض مناخي شديد في السهول الجنوبية والمسيسيبي السفلي وفلوريدا.

وكان من المتوقع هطول أمطار غزيرة جنوب الولايات المتحدة، ولكن صدرت تحذيرات بحدوث إعصار في أجزاء من كانساس. وسيتراوح ارتفاع الثلوج حتى صباح الثلاثاء بشكل عام بين 15 و30 سنتيمترا. ويُتوقع حاليًا أعلى إجمالي للثلوج في غرب داكوتا الجنوبية وشمال غرب نبراسكا حيث يتراوح ارتفاع الثلوج بين 40 و60 سنتيمترا.

في أعقاب هذه العاصفة، من المقرر أن تجتاح الظروف المناخية الأكثر برودة من المتوسط مناطق الساحل في وقت لاحق من هذا الشهر وقد تستمر حتى عيد الميلاد.