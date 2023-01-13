شاهد: أمطار غزيرة تغمر شوارع مدينة باث البريطانية

تشهد مدينة باث البريطانية والواقعة في جنوب غرب بريطانيا فيضانا بعد ارتفاع منسوب مياه الأنهار وهطول الأمطار الغزيرة منذ الخميس ويتوقع استمرارها للجمعة. وأصدرت وكالة البيئة عددا من التحذيرات حثت فيها سكان المنطقة من اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر.

وتعطلت حركة القطارات لكل من بريستول باركواي وسويندون وبريستول تمبل ميدز وباث وسويندون، يوم الخميس. كما تم إغلاق عدد من الطرق التي غمرتها المياه.

وقال متحدث باسم بلدية مدينة باث ومجلس شمال شرق سومرست، إن الطاقم "يعمل بجد" لإعادة فتح الطرق ومساعدة السكان العالقين في الطرقات.