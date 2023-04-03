زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب قبالة جزيرة سومطرة الأندونيسية

بقلم: يورونيوز

قال المركز الأمريكي لرصد الزلازل اليوم، الإثنين، إن زلزالاً بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر ضرب قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية، على عمق 84 كيلومتراً.

وأشار المركز إلى أن السلطات لم تطلق أي تحذيرات حتى الآن من موجات تسونامي.

وفي عام 2004 ضرب زلزال بلغت شدته أكثر من 9 درجات منطقة المحيط الهندي، كان مركزه قريب من سومطرة الإندونيسية، ما أدى إلى أمواج تسونامي عاتية. وبلغ عدد الضحايا في تلك الكارثة أكثر من 225 ألف شخص.

من جهتها طمأنت الوكالة الأندونيسية للأرصاد الجوية والجيوفيزياء إلى أنّه لا خطر من حصول تسونامي من جرّاء الزلزال، داعية سكان المناطف القريبة من مركز الزلزال إلى توخي الحذر بسبب احتمال حصول هزّات ارتدادية.

ولم تتحدث وسائل الإعلام الإندونيسية عن وقوع أضرار.

وقال دودي، أحد سكان نورث تابانولي في شمال سومطرة والذي يحمل اسماً واحداً على غرار العديد من الإندونيسيين، إنّه شعر بـ"هزة أرضية قوية جداً استمرت لفترة طويلة نسبياً".

وأضاف "لم تكن هزة كالمعتاد. هذه المرة اهتزّ منزلنا بقوة".

وتشهد إندونيسيا نشاطاً زلزالياً وبركانياً متكرراً لوقوعها فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الصفائح التكتونية. وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات مقاطعة جاوا الغربية في جزيرة جاوا الرئيسية، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 600 شخص.