هل تشكل موجات الجفاف تهديدًا على صناعة طاقة الرياح المزدهرة في بحر الشمال؟

تنفذ عدة دول في الاتحاد الأوروبي خطط طموحة لتحويل بحر الشمال إلى مركز لتوليد الطاقة المتجددة (الخضراء). ولكن ماذا سيحدث إذا تسبب الاحتباس الحراري في انخفاض سرعة الرياح؟

في حلقة جديدة من برنامج "كلايمت ناو" تشارك يورونيوز أحدث بيانات خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ، كما تسلط الضوء على صناعة طاقة الرياح في بحر الشمال ونموها السريع وما إذا كان للجفاف الناجم عن الرياح تأثير على هذا النمو.

وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن وكالة "كوبرنيكوس" التابعة للاتحاد الأوروبي، أن شهر مارس/آذار 2023 سجل 0.5 درجات مئوية فوق المتوسط المسجّل بين عامي 1991 و 2020. وهذا ما يجعله ثاني أكثر شهر مارس/آذار دفئًا على الإطلاق.

ومن خلال انحراف درجات الحرارة الظاهرة على الخريطة عن المعدلات الطبيعية، يمكنك ملاحظة ارتفاع الحرارة في مساحات شاسعة من الكوكب.

درجة الحرارة في مارس 2023 Copernicus Climate Change Service implemented by ECMWF

ويظهر الشريط الأحمر في الخريطة التي نشرتها الوكالة الأوروبية، تسجيل درجات حرارة مرتفعة خلال هذا الشهر على طول الخط.. من المغرب وحتى اليابان.

هذا ويبرز أن مدنا عدة شهدت ارتفاعا مشابها، مثلا في منتجع أغادير وصلت إلى 38.9 في نهاية شهر مارس/آذار.

وفي وقت سابق من الشهر، وصلت درجات الحرارة في ووهان الصينية إلى 26 درجة، أي زيادة 12 درجة عن المتوسط في هذا الوقت من العام.

وكان الجو أكثر برودة في أجزاء من غرب الولايات المتحدة وكندا.

وانخفضت درجات الحرارة في سان فرانسيسكو إلى 5.5 في 27 مارس/آذار، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله في اليوم نفسه منذ عام 1898.

تبدل هطول الأأمطار خلال شهر مارس Copernicus Climate Change Service implemented by ECMWF

أما بالنسبة للأرقام المسجلة عن هطول الأمطار خلال هذا الشهر. ففي أوروبا، كانت جميع المناطق الظاهرة باللون الأزرق أكثر رطوبة من المتوسط خلال الشهر الماضي، من أيرلندا وفرنسا في الغرب إلى روسيا في الشرق.

وسجلت تركيا أعلى معدل هطول للأمطار في تاريخها. بينما بلغت نسبة تساقط الثلوج والأمطار أقل من المتوسط في جنوب أوروبا.

ويظهر الانحراف في هطول الأمطار، أن التربة في معظم شبه الجزيرة الأيبيرية كانت أكثر جفافاً من المتوسط في هذا الوقت من العام.

في الواقع، لا يعمل الاتحاد الأوروبي فقط من أجل مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح حتى يتمكن من الوفاء بوعوده المتعلقة بالمناخ، بل إنه يسارع أيضًا لفطم نفسه عن الهيدروكربونات الروسية.

ما يحدث مثلا في ميناء إسبيرغ، أهم ميناء دنماركي على بحر الشمال هو أسطوري حقًا.

ويقول جيسبر بنك، المدير التجاري في ميناء إسبيرغ، إن "الطلب يرتفع ونحن نتطلع نحو الأمام ونعلم أنه في عام 2025 سننتهي. طموحات الحكومات وشركات الطاقة الكبرى موجودة. نحن نعلم أن هناك طلبًا على الرياح البحرية. وهذا أمر ثابت بالنسبة للثماني أو العشر سنوات القادمة".

وتعتبر الرياح جانب أساسي من جوانب الطقس الذي نعيشه كل يوم. وقد شهد العقد الماضي بحسب "كوبرنيكوس" زيادة مطردة في قدرة توليد طاقة الرياح في أوروبا وفي حصة استهلاك الطاقة الأوروبية أنتجت من خلال هذا المصدر.

ونتيجة لذلك، قد يكون للرياح المنخفضة خاصة خلال الفترات الطويلة المعروفة باسم "موجات الجفاف" آثار اجتماعية واقتصادية متزايدة من خلال تقليل أو منع توليد طاقة الرياح.

وليس من الصعب معرفة السبب الرئيسي وراء اختيار بحر الشمال. وهو أحد أكثر الأماكن تعرضاً للرياح القوية في العالم.

والهدف من هذا الاختيار هو توليد الكهرباء من الرياح البحرية بما يصل إلى 65 جيجاوات - أي ما يعادل 30 مفاعلًا نوويًا.

لكن ماذا يحدث عندما تنخفض سرعة الرياح؟

يقول ماتي جوهاني كويفيستو، باحث أول في DTU Wind and Energy Systems: "بالتأكيد قد يكون لتغير المناخ تأثير على تقلبات الرياح. هناك حالة من عدم اليقين بين النماذج. لكن يبدو أنها تظهر زيادة طفيفة، والمزيد من الجفاف بسبب الرياح".

وبعد أن شهدت المملكة المتحدة وأيرلندا سرعة رياح أقل بكثير من المتوسط بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وردا على تأثير ذلك على أمن الطاقة في المنطقة، قال كويفيستو "نحن مستعدون لهذا التغير، لأننا نراه بالفعل الآن، ولدينا طرق لإدارة هذا التغير، وحتى إذا تكرر هذا الشي في المستقبل، لدينا التقنيات اللازمة للتعامل مع الأمر".

وإحدى الطرق التي تحاول مصانع الرياح اللجوء إليها للحفاظ على دوران التوربينات، هي جعلها أكثر كفاءة.