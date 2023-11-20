لماذا يعد الخوض في الذاكرة المناخية أمرًا مهمًا للمستقبل؟

منذ عصر النهضة، قام العلماء في بولونيا بجمع المعلومات حول كوكبنا. واليوم، تعد المدينة الإيطالية موطنًا لأهم مركز أوروبي لتخزين البيانات المناخية، وهي معلومات أساسية للنظر في مستقبلنا.

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كما هو الحال في كل شهر Climate now، كما هو موضحأدناه، نقوم بتقييم أحدث البيانات المناخية ومعالجة الاضطرابات الكبرى التي تؤثر على كوكبنا.

وفقا لأحدث بيانات تغير المناخ الصادرة عن خدمة كوبرنيكوس، كان أكتوبر2023 هو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق.

شذوذ درجة حرارة سطح الهواء أكتوبر 2023 1991-2020 يورونيوز

أكتوبر 2023 يحطم الرقم القياسي للحرار

وكانت درجات الحرارة العالمية أعلى بمقدار 0.8 درجة مئوية من المتوسط ​​خلال الفترة 1991-2020

في الرسم البياني أدناه الذي يوضح درجات الحرارة السنوية منذ عام 1940، يحمل عام 2016 الرقم القياسي حاليًا، لكن عام 2023 أصبح الآن أعلى. لذلك، نحن نتبع مسارًا من شأنه أن يجعله الأكثر سخونة على الإطلاق.

في أوروبا، تميز شهر أكتوبر بظروف مناخية قاسية. ضربت العاصفة بابت المملكة المتحدة وألمانيا والدنمارك وفرنسا، مما تسبب في وقوع ضحايا وفيضانات كبيرة.

درجات الحرارة غير العادية بين 1940 و 2023 يورونيوز

المزيد من الأمطار الغزيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

يقول علماء المناخ أنه مع ظاهرة الاحتباس الحراري، يجب أن نتوقع المزيد من الأمطار الغزيرة خلال هذا النوع من الأحداث.

توضح روزي أوكس، عالمة المناخ في مكتب الأرصاد الجوية، هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في بريطانيا، أن "الهواء الدافئ يمكن أن يحمل المزيد من الرطوبة". وتوضح قائلة: "مع كل درجة من درجات الحرارة، نلاحظ زيادة بنسبة 7% في كمية المياه التي يمكن أن يحملها الهواء". وتقول: "عندما يتعلق الأمر بهطول الأمطار، يكون هناك المزيد من المياه في النظام، وبالتالي سيكون هناك المزيد من الأمطار عند هطولها".

يظهر هطول الأمطار من عواصف أكتوبر على خريطة تغير معدلات هطول الأمطار الأوروبية بشكل غير طبيعي(انظر أدناه)، من خلال هذا الشريط الأزرق الممتد من شبه الجزيرة الأيبيرية إلى روسيا.

شذوذ درجة حرارة سطح الهواء أكتوبر 2023 1991-2020 يورونيوز

بولونيا في إيطاليا تحتفظ بتاريخ المناخ الأوروبي

بولونيا، إيطاليا، هي موطن لأقدم جامعة في العالم وأكبر مركز لتخزين البيانات المناخية في أوروبا. يحتوي على عدد هائل يصل إلى 700 بيتابايت من المعلومات.

ولكن في الواقع، على أرض الواقع، كان أعظم العقول العلمية في أوروبا يجمعون البيانات عن كوكبنا منذ عصر النهضة.

تأخذنا الأستاذة المشاركة مونيكا أزوليني في جولة في متحف Palazzo Poggi بالجامعة.

وتوضح قائلة: "إنها واحدة من المجموعات الأوروبية العديدة من القرن السادس عشر التي حاولت جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الكوكب كما كان معروفًا في ذلك الوقت".

وتشير: "اليوم نعتمد أكثر على البيانات الرقمية، لكن الفكرة هي نفسها تمامًا". وتضيف: "يتعلق الأمر بفهم كوكبنا، من خلال جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عنه".

بيانات مفيدة "لإتخاذ القرارات"

واليوم، يستمر هذا السعي لفهم الأرض والتنبؤ بدقة بالمستقبل في تكنوبولو دي بولونيا، حيث يقع مركز تخزين البيانات المناخية في أوروبا.

غالبًا ما تستخدم عالمة المناخ سوزانا كورتي المعلومات المخزنة في غرف الخوادم الضخمة الخاصة بها. يمتلك المركز مجموعة بيانات شاملة يعود تاريخها إلى عام 1940 وحتى اليوم، حيث يتتبع التاريخ الكامل للطقس والمناخ على كوكب الأرض.

تحتوي الخوادم على معلومات مفيدة لإدارة تأثير تغير المناخ على الزراعة والمدن والصحة وحتى إنتاج الطاقة النظيفة.

توضح سوزانا كورتي أن "العديد من القطاعات الأخرى في المجتمع أو على المستوى الاقتصادي يمكنها استخدام هذا النوع من البيانات، على سبيل المثال لإنتاج الطاقة". وتقول: "يمكنهم المساعدة في تخطيط محطات طاقة الرياح الكبيرة أو حتى أنواع أخرى من الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية".

وقد استخدم علماء مثل سوزانا هذه البيانات لمحاكاة مستقبل مناخنا. إنه يوضح لنا سيناريو الانبعاثات المرتفعة وسيناريو الانبعاثات المنخفضة، ويوضح كيف سترتفع درجة حرارة كوكبنا إذا لم نفعل شيئًا للحد من غازات الدفيئة. وتعترف قائلة: "هذا مجرد مثال واحد". وتؤكد: "لكن كل هذه العناصر ضرورية لاتخاذ القرارات".

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بالفعل في الماضي، كان يعتقد أن "تغيير الأشياء يمكن أن يؤدي إلى مشاكل"

يتيح مركز تخزين البيانات المناخية استخلاص دروس قيمة من الماضي القريب. ولكن إذا لجأنا إلى أسلافنا من عصر النهضة، الذين لا تزال أعمالهم الثمينة محفوظة في بولونيا، فماذا يمكننا أن نتعلم منهم؟