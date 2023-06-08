شاهد: أكبر هيكل عظمي لديناصور يصل إلى متحف النشوء في الدنمارك

بقلم: يورونيوز

وتؤكد عالمة الحفريات في المتحف، آنا أولنشلاغر القول: "الشيء المدهش جدا هو أن هذه الجمجمة هي الأكبر على الإطلاق لديناصور عثر عليه على وجه البسيطة".

وصل صندوق للتو إلى متحف النشوء الدنماركي الرائد من نوعه في أوروبا، وبداخله أكبر هيكل جمجمة ديناصور تم العثور عليها في العالم.

الرأس هو لديناصور "توروسوروس" الذي مر على وجوده 66 مليون سنة، وهو يحمل ثلاثة قرون: قرن فوق كل عين وقرن آخر على أنفه.

هي ليست أكبر جمجمة فقط، بل إنها تعود لأكبر الحيوانات البرية في العالم التي لم يعثر على مثلها من قبل، ويصل وزنها إلى 6.5 أطنان، ويبلغ طولها ثلاثة امتار.

عاش "توروسوروس" قبل 66 مليون سنة في بيئات متنوعة، مثل الغابات والسهول وضفاف الأنهار. وقد عثر مدير متحف النشوء كريستوفر نوث على العظام المتبقية للديناصور بالكامل مع عدد من الخبراء الرائدين في العالم.