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فيديو: حرائق تجتاح مزيدا من القرى في كرواتيا

محاولة إطفاء حريق غابة كبير في شبه جزيرة بيلجيسك في الجزء الجنوبي من كرواتيا. 2015/07/12
محاولة إطفاء حريق غابة كبير في شبه جزيرة بيلجيسك في الجزء الجنوبي من كرواتيا. 2015/07/12 Copyright Amel Emric/AP.
بقلم:  يورونيوز

سخرت السلطات الكرواتية قواتها وإمكانياتها الجوية والبرية كاملة لمكافحة الحرائق، التي تعد الأكبر منذ بداية الموسم الصيفي في كرواتيا.

أتت النيران على عديد المنازل والسيارات عشية يوم الخميس في قرى محيطة بسيبينك في كرواتيا، حيث انتشر حريق غابات، وقد أذكته رياح جنوبية قوية.

وأدى ارتفاع درجة حرارة الطقس والرياح الساخنة إلى نشوب نيران، اجتاحت عديد المنتجعات السياحية على الساحل الدلماسي لكرواتيا، حيث تم إجلاء السكان والسياح. وأرسلت السلطات حوالي عشرين شاحنة لإطفاء النيران.

وتحدثت بعض وسائل الإعلام المحلية عن عدد من السياح الذين حاصرتهم الحرائق، ولكن لم يسجل وقوع إصابات بحسب آخر التقارير.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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