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دخان الحرائق الكندية المدمرة يصل إلى أوروبا الغربية

غطى الدخان الناتج عن حرائق كندا الجو في مدن عدة من أمريكا الشمالية بين شيكاغو كما يظهر في الصورة أعلاه
غطى الدخان الناتج عن حرائق كندا الجو في مدن عدة من أمريكا الشمالية بين شيكاغو كما يظهر في الصورة أعلاه Copyright AP Photo/Charles Rex Arbogast
بقلم:  يورونيوز

منذ بداية أيار/مايو، بلغت انبعاثات الكربون الناتجة عن الحرائق المدمرة في كندا أرقاماً خيالية، وأصبحت الآن تساوي الانبعاثات السنوية لهولندا.

وصل الدخان الناتج عن الحرائق الهائلة والمدمرة التي تشهدها كندا إلى أوروبا الغربية، ولكن من غير المتوقع أن تتحول السماء إلى اللون البرتقالي كما حصل في أمريكا الشمالية. 

والثلاثاء، قالت وكالة مراقبة الغلاف الجوي التابعة لبرنامج كوبرنيكوس الأوروبي إن النيران المندلعة حالياً في مقاطعتيْ أونتاريو وكيبك الكنديتين اشتدت، مرسلة أعمدة من الدخان عبر المحيط الأطلسي. 

والإثنين بلغ الدخان الجو في كلّ من إسبانيا والبرتغال ومن المتوقع أن يمتد إلى أوروبا الغربية وبريطانيا حتى نهاية يوم غد، الخميس. 

غير أن العلماء قدّروا أن الأوروبيين لن يروا السماء وقد انقلب لونها إلى اللون البرتقالي كما حدث في نيويورك وغيرها من مدن أمريكا الشمالية على سبيل المثال، مضيفين أنه من المستبعد تسجيل حالات اختناق بسبب الدخان. 

وأكد العلماء أن انتشار الدخان على مسافات بعيدة مثلما يحدث في هذه الحالة، "يتمّ على ارتفاع جوي ملحوظ... وأنه من غير المتوقع أن يكون له تأثير على نوعية الهواء السطحي". 

وقالت الوكالة إن مستويات الانبعاثات من الحرائق الكندية بلغت كميات كبيرة جداً، حيث سجلت انبعاثات قدرها 160 ميغا طن من ثاني أكسيد الكربون منذ أوائل أيار/مايو، أي ما يساوي الانبعاثات السنوية لهولندا.

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