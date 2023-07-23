31 قتيلا جراء فيضانات أمطار غزيرة في أفغانستان

بقلم: يورونيوز

تحدث فيضانات مفاجئة باستمرار في أفغانستان خلال موسم الأمطار التي تهطل بغزارة في مجاري الأنهر الجافة

ارتفعت حصيلة الفيضانات العارمة التي تضرب أفغانستان جراء الأمطار الغزيرة إلى 31 قتيلا، بينهم 28 قضوا في وسط البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات الأحد.

وقال المتحدث باسم السلطة الوطنية لإدارة الكوارث شفيع الله رحيمي إن إجمالي عدد القتلى بلغ 31 شخصًا في جميع أنحاء البلاد جراء الفيضانات منذ الجمعة، كما لحقت أضرار جسيمة بالممتلكات والأراضي الزراعية، مشيرا إلى مقتل 31 شخصا وفقدان 40 في وسط البلاد، وأرسلت الحكومة مساعدات فورية إلى المنطقة المنكوبة في جلرزير في إقليم ميدان وردك.

وعلى الرغم من موقع أفغانستان، على الطرف الغربي من منطقة تأثير الرياح الموسمية الآسيوية، تحدث فيضانات مفاجئة باستمرار خلال موسم الأمطار التي تهطل بغزارة في مجاري الأنهر الجافة.