شاهد: إجلاء حوالى 2500 شخص من جزيرة كورفو السياحية في اليونان بسبب الحرائق

بقلم: يورونيوز

تم إجلاء أكثر من 2500 شخص كاجراء احتياطي ليلا من كورفو في اليونان حيث يشتعل حريق في شمال هذه الجزيرة السياحية كما أعلن ناطق باسم رجال الإطفاء لوكالة فرانس برس.

وقال يانيس ارتوبيوس إن حرائق الغابات في شمال الجزيرة أدت الى "إجلاء 2466 شخصا وقائيا" ليل الاحد الاثنين مؤكدا عدم وقوع أضرار حتى الآن في المنازل أو الفنادق.

وأوردت وكالة الأنباء اليونانية نقلا عن الشرطة الأحد أنه تم إجلاء حوالي 19 ألف شخص من باب الاحتياط، بينهم 16 ألفا نقلوا برا و3 آلاف بحرا.

وتعمل فرق الإطفاء اليونانية منذ 5 أيام لإخماد نحو 82 حريق غابات، اندلع 64 حريقا منها يوم الأحد، الذي اعتبره مركز الأرصاد الجوية أكثر الأيام حرا حتى الآن.

وأفاد مركز خدمة الإطفاء الإثنين أنه تم السيطرة جزئيا على حريق اندلع في موقع إبيداوروس الأثري.

وتسبب الحريق في تدمير مساحات شاسعة من الغابات منذ اندلاعه في منطقة جبلية الثلاثاء الماضي، وحذرت سلطات الحماية المدنية من خطر اندلاع حرائق غابات في جزيرة رودس ومناطق أخرى في اليونان الأحد، فيما يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.