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شاهد: إعصار دوكسوري يتجه نحو الفلبين

ركاب ينتظرون في محطة ركاب بعد تعليق السفر البحري بسبب إعصار دوكسوري في مانيلا ، الفلبين يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023
ركاب ينتظرون في محطة ركاب بعد تعليق السفر البحري بسبب إعصار دوكسوري في مانيلا ، الفلبين يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 Copyright AP/Philippine Coast Guard
بقلم:  يورونيوز

ضرب إعصار قوي بالقرب من شمال الفلبين يوم الثلاثاء، مما أجبر السلطات على القيام بالآلاف من عمليات الإجلاء ووقف السفر عبر البحر قبل هطول أمطار غزيرة وموجات مد تصل إلى 3 أمتار (حوالي 10 أقدام).

ضرب إعصار قوي بالقرب من شمال الفلبين يوم الثلاثاء، مما أجبر الآلاف من عمليات الإجلاء ووقف السفر عبر البحر قبل هطول أمطار غزيرة وموجات مد تصل إلى 3 أمتار (حوالي 10 أقدام).

من المتوقع أن تظل أقوى رياح في مركز العاصفة في الخارج حيث ينطلق إعصار دوكسوري في الشمال الغربي قبالة مقاطعتي كاجايان وباتانيس، لكنها قد تضرب الجزر النائية في الأرخبيل.

قال مكتب الأرصاد الفلبينية إن النطاق المطري الذي يبلغ عرضه 680 كيلومترا (420 ميلا) يمكن أن يتسبب في فيضانات مفاجئة ويؤدي إلى انهيارات أرضية في المقاطعات الشمالية.

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