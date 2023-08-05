شاهد: إعصار "خانون" المدمر يعود إلى اليابان كعاصفة شديدة

لا تعتبر الأعاصير التي تتحرك من الغرب إلى الشرق أمراً غير معتاد ، لكن خبراء الأرصاد قالوا إن مسار "خانون" كان مختلفاً، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام يابانية.

عادت العاصفة الاستوائية الشديدة "خانون" يوم السبت باتجاه جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان بعدما استدرات 180 درجة عند وصولها إلى شرقي بحر الصين الجمعة.

ومنذ الخميس، رجحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن يعود الإعصار "خانون" الذي ضرب البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء إلى الأراضي اليابانية، ولكن بشدّة أقل، حيث تحول إلى "عاصفة استوائية شديدة" بحسب التصنيف العلمي.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن الإعصار راوح مكانه في بحر الصين لمدّة 12 ساعة تقريباً وانخفضت قوته بشكل ملحوظ يوم الجمعة. مع ذلك حذرت الوكالة من عاصفة "شديدة القوة وغير اعتيادية".

وقتل الإعصار خلال الأسبوع شخصين وأصاب 58 آخرون بجروح وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مئات آلاف الوحدات السكنية في منطقتي أوكيناوا وكاجوشيما اليابانيتين وتعطل حركات النقل الجوي والبري والبحري.

ولا تعتبر الأعاصير التي تتحرك من الغرب إلى الشرق أمراً غير معتاد، لكن خبراء الأرصاد قالوا إن مسار "خانون" كان مختلفاً، بحسب ما ذكرته صحيفة "جابان تايمز" الناطقة باللغة الإنجليزية.

وقالت ميهو أودا، إحدى الخبيرات في وكالة الأرصاد للصحيفة "أراقب دائماً حركة العواصف لكن المسارات التي اتخذها "خانون" غير اعتيادية أبداً".

ولكن أودا ذكرت أيضاً أنه من المتوقع أن تقوى العاصفة قليلاً مع تحركها شمالاً في اليابان، حيث تميل مياه البحر الباردة إلى إضعاف العواصف.