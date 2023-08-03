إعصار خانون الذي قتل شخصين في جزيرة يابانية قد يستدير ويعود إليها

بقلم: يورونيوز

يحمل خانون، التي تعني فاكهة الكاكايا باللغة التايلاندية، رياحا سطحية بلغت سرعتها 162 كيلومتراً في الساعة مع هبات رياح أقوى صباح الخميس.

من المتوقع أن يستدير إعصار خانون الذي ضرب جنوب اليابان الأربعاء والثلاثاء وأن يعود إلى اليابسة بحسب ما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وقتل الإعصار شخصين وأصيب 58 آخرون بجروح وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مئات آلاف الوحدات السكنية في منطقتي أوكيناوا وكاجوشيما اليابانيتين.

ووقالت الوكلة إنه بعدما دمر الإعصار بعض المنازل، رُصد وهو يتحرك نحو الغرب يوم الخميس ولكنها توقعت أن يستدير ويعود باتجاه الأرخبيل يوم الجمعة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار الذي يمر الآن في المياه بين الصين والجزر الجنوبية الغربية لليابان، من المتوقع أن يتباطأ إلى حركة شبه ثابتة قبل أن يسمح له نظام الضغط المرتفع بالعودة شرقاً صوب البر الرئيسي حتى الثلاثاء المقبل لكن لم يتم تحديد مساره النهائي بعد.

وهذا التحول في المسار قد يعفي الصين التي تعاني من أمطار غزيرة وفيضانات قاتلة من كارثة طبيعية جديدة، ولكن لم يتأكد ما إن كان سيضرب أوكيناوا اليابانية مجدداً.

ويحمل خانون، التي تعني فاكهة الكاكايا باللغة التايلاندية، رياحا سطحية بلغت سرعتها 162 كيلومتراً في الساعة مع هبات رياح أقوى صباح الخميس.

وذكرت "جي إم أي"، أنه من المتوقع هطول ما يصل إلى 20 سم من الأمطار في منطقة أوكيناوا بحلول منتصف نهار الجمعة.

وأوكيناوا، تعتبر من أهم الوجهات السياحية في اليابان وتقع على بعد حوالى 1450 كيلومتر جنوب غربي العاصمة طوكيو. وأجبر الإعصار المدارس والشركات على إغلاق أبوابها في شمال تايوان الخميس، وتسبب بإلغاء 40 بالمئة من الرحلات الجوية، وتعليق حركة القطارات والسفن.

هذا وطلبت السلطات من مئات آلاف السكان إخلاء منازلهم للاحتماء. ولا يزال معظم السكان بدون كهرباء يوم الخميس حيث أعاقت العاصفة إصلاح الأضرار.

واستقبلت المستشفيات التي فقدت الكهرباء أيضا الحالات الطارئة فقط.