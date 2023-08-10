شاهد: العاصفة خانون تتسب في إلغاء مئات الرحلات وإجلاء أكثر من 10 آلاف شخص في كوريا الجنوبية

ألغيت رحلات مئات الطائرات والقطارات الخميس في بوسان بجنوب كوريا الجنوبية حيث تم إجلاء أكثر من عشرة آلاف شخص من باب الاحتراز بسبب العاصفة خانون.

وبعدما اجتاحت اليابان، توجهت العاصفة المصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عنيفة إلى جنوب شبه الجزيرة الكورية حيث لامست البر قرابة الساعة 9,30 (00,30 ت غ).

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أفادت الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية أن العاصفة ستتوجه بعد ذلك إلى شمال شبه الجزيرة.

ولم يسجل وقوع ضحايا الخميس بعد الظهر، بحسب وكالة يونهاب.

ودعا رئيس الوزراء هان دوك سو السلطات المحلية إلى إجلاء جميع السكان من المناطق المعرضة للخطر، فيما طلبت وزارة الداخلية من السكان "الامتناع عن الخروج حتى انتهاء الإعصار".

وصدرت إنذارات بحصول إعصار عبر أنحاء البلاد ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة حتى صباح الجمعة قد تصل إلى 500 ملم في المناطق الساحلية في شمال شرق البلاد وما بين مئة ومئتي ملم في سيول ومحيطها.

واجتاحت رياح شديدة تصل سرعتها إلى 145 كلم في الساعة مدينة بوسان الساحلية حيث أغلقت متاجر ومقاه عديدة، كما تساقطت أمطار غزيرة على العاصمة سيول.

تم إجلاء أكثر من عشرة آلاف شخص كإجراء احترازي AP Photo

وألغي ما لا يقل عن 330 رحلة حتى الخميس وعلقت الرحلات البحرية وعبر السكك الحديد، بحسب السلطات.

وأفادت وزارة التربية عن إغلاق أكثر من 1500 حضانة ومدرسة أو إرجاء الحصص الدراسية أو إجرائها عبر الإنترنت.

وتم إجلاء عشرات آلاف الكشافة الثلاثاء من المخيم الكشفي العالمي (جمبوري) في جنوب كوريا الجنوبية، بعد أسبوع على تعرضهم لموجة قيظ شديدة.

وفي منتصف تموز/يوليو، قضى أكثر من 40 شخصا بسبب الفيضانات وانزلاقات التربة في وسط موسم الأمطار.

وفي 2022 سجلت كوريا الجنوبية أمطارا غزيرة وفيضانات قياسية أوقعت 11 قتيلا.

وأفادت الحكومة عندها عن تسجيل أعلى مستوى متساقطات منذ بدء تدوين هذه البيانات قبل 115 عاما، مشيرة إلى مفاعيل التغير المناخي.

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وفي اليابان تسببت العاصفة بإصدار إنذار بأعلى مستوى في بعض أنحاء منطقة ميازاكي الجنوبية خلال الليل مع حض السكان على "الاحتماء فورا" بسبب مخاطر سيول من الوحول.

وكان التيار الكهربائي لا يزال مقطوعا صباح الخميس عن أكثر من عشرة آلاف منزل في جزيرة كيوشو بجنوب اليابان.

وألغت شركتا Japan Airlines وAll Nippon Airways حوالى ثمانين رحلة الخميس، على ما أفاد المتحدثان باسم الشركتين.