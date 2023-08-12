السيول الوحلية في الصين تتسبب في مقتل شخصين وفقدان 16 آخرين

لقي شخصان حتفهما وفُقد أكثر من 16 شخصا في سيول وحلية نجمت عن أمطار غزيرة قرب مدينة شيآن شمال الصين، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية السبت.

ضربت الصين فيضانات قاتلة وأمطار قياسية في الأسابيع القليلة الماضية وبلغت حصيلة الوفيات التي سببتها عواصف في المناطق الشمالية للبلاد 78 قتيلا على الأقل الجمعة.

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وذكر التلفزيون الرسمي "سي سي تي في" أنه "بسبب تساقط أمطار غزيرة لفترة قصيرة الساعة 18,00 في 11 آب/أغسطس حصلت فيضانات جبلية عارمة وسيول وحلية".

وجاء في التقرير أن "مسحا أوليا أظهر في الوقت الحالي، (أن الفيضانات) جرفت منزلين وألحقت أضرارا ببنى تحتية من بينها طرق وجسور وإمدادات للطاقة".

وأربعة أشخاص ممن حوصروا في البداية في السيول تم إنقاذهم، وفق التلفزيون.

وأكدت وسائل إعلام رسمية صينية مواصلة جهول الاستجابة والإنقاذ صباح السبت فيما لا يزال 16 شخصا في عداد المفقودين.

وضربت السيول قرية ويجيبينغ الواقعة في واد ضيق على بعد ساعتين جنوب وسط مدينة شيآن.

امرأة تحمل كلابها أثناء إجلاء السكان في تشوتشو بمقاطعة خبي شمال الصين Andy Wong/Copyright 2023 The AP

وحذرت سلطات إدارة الطوارئ في المدينة السبت من أن المنطقة يمكن أن تشهد "عدة جولات" من العواصف القوية في المستقبل القريب.

وقال البيان "مع استمرار تساقط الأمطار ستكون الجبال والتربة شديدة الإشباع مما سيؤدي على الأرجح إلى كوارث ثانوية مثل الفيضانات المفاجئة في الجبال والسيول الوحلية".