من غاز مُضرّ إلى سماد للباذنجان.. الدنمارك تفتتح منشأة جديدة لربط غاز ثاني أكسيد الكربون

افتـُتحت في كوبنهاغن منشأة جديدة تربط غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من محرقة نفايات، لتحوله إلى غاز تسمَّد به الخضروات.

افتتحت في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن منشأة جديدة قادرة على ربط غاز ثاني أكسيد الكربون والاستفادة منه بشكل يؤثر إيجابيًا على البيئة. فغاز ثاني أكسيد الكربون يشكل أكبر تحد للمناخ العالمي ومسؤول بشكل رئيس عن الاحتباس الحرارة في كوكبنا.

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سيكون بإمكان المنشأة الجديدة سحب غاز ثاني أكسيد الكربون من مدخنة إحدى محارق النفايات في كوبنهاغن. وستكون قادرة على التقاط وربط حوالي أربعة أطنان يوميًا من غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من محرقة النفايات. وبعد ربطه ومعالجته، يمكن استخدام هذا الغاز في زراعة النباتات في منطقة زيلاند. وبذا تستفيد البيئة والنباتات على حد سواء.

وتطمح المنشأة بأن تكون قادرة مستقبلًا على ربط ما يصل إلى ألف طن من هذا الغاز المضر بالبيئة.

تتلخص العملية في نقل الدخان الذي يتضمن غاز ثاني أكسيد الكربون من المدخنة إلى حاوية خاصة. وهناك، يوضع عليه سائل قادر على ربط جزيئات ثاني أكسيد الكربون. بعد ذلك، يُنقل ثاني أكسيد الكربون عبر أنبوب إلى حاوية أخرى، حيث يُسخن المزيج، مما يجعل ثاني أكسيد الكربون قابلا للربط والـ"الحبس".

ويُستخدم ثاني أكسيد الكربون السائل هذا سمادا للخضروات التي تحتاجه عند النمو، كالباذنجان مثلا، حيث يقول بيتر كراغه من شركة Østervang Sjælland Market Garden إن إعطاء ثاني أكسيد الكربون للباذنجان يزيد من نمو الباذنجان بنسبة 15 بالمئة. ويتابع: "ما يعني أن الثمرة ستكون أكبر وأفضل".