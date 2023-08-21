قتيل في حرائق الغابات المستمرة منذ ثلاثة أيام في اليونان

أعلنت السلطات اليونانية أنّها عثرت الإثنين على عجوز فارق الحياة من جرّاء الحرائق في منطقة بويتا (وسط)، فيما تواصل فرق الإطفاء مكافحة بؤر نيران جديدة.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء لوكالة فرانس برس إن "راعياً عجوزاً ركض إلى حظيرته لإنقاذ ماشيته وعُثر عليه ميتاً. ربّما اختنق بسبب دخان" الحريق.

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وذكرت خدمات الطوارئ أنّ حريقاً ضخماً اندلع الإثنين فى بويتا بشمال أتيكا والتي تقع شمال العاصمة على بُعد 100 كيلومتر.

وأمرت السلطات بإخلاء السياح المتواجدين في شاطئ قريب. وتدخّل في الموقع حوالي 56 من عناصر الإطفاء تؤازرهم أربع طائرات.

واندلع حريق آخر في جزيرة إيفيا حيث يعمل 42 من رجال الإطفاء وأربع طائرات على إخماد النيران.

وحذّرت سلطات الحماية المدنية الإثنين من خطر نشوب حريق "ضخم" في منطقة العاصمة أثينا ومناطق أخرى في جنوب اليونان.

ومن المتوقع أن تستمرّ في اليونان حتى الجمعة الأحوال الجوية الشديدة الحرارة والجافّة والتي تزيد من مخاطر اندلاع الحرائق.

تواصلت الحرائق في شمال شرق اليونان بالقرب من مدينة أليكساندروبوليس الساحلية.

ونقل سبعة من عناصر الإطفاء وأحد المتطوعين المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتمّ إخلاء نحو عشر بلدات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحضّت سلطات الحماية المدنية السكّان على البقاء في منازلهم بسبب الدخان. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في المنطقة.

واندلع حريق في 18 تموز/يوليو أجّجته رياح عاتية، وأتى خلال عشرة أيام على حوالى 17,770 هكتارًا في جنوب جزيرة رودس الواقعة في بحر إيجه (جنوب شرق). وقد تمّ إجلاء 20 ألف شخص، معظمهم من السياح.

وفي أواخر تمّوز/يوليو، شهدت البلاد أكبر موجة حرّ بالنسبة لهذا الشهر من كل عام، تجاوزت الحرارة خلالها 40 درجة مئوية في العديد من الأماكن، وفقًا لمرصد اثينا الوطني.