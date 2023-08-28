شاهد: حريق يلتهم محمية وطنية في اليونان ويدمّرها لا يزال خارجاً عن السيطرة

بقلم: يورونيوز

ما زال الحريق الذي طال غابة داديا، وهي محمية وطنية معروفة بكونها موطناً طبيعياً لأنواع كثيرة من الطيور الجارحة، في شمال شرق اليونان، "خارج السيطرة"، وفق ما أعلن رجال الاطفاء الإثنين.

وقال متحدث باسم رجال الإطفاء لوكالة فرانس برس إن "الحريق ما زال خارج السيطرة" مشيراً إلى أن "نحو 500 رجل إطفاء تدعمهم 100 مركبة وسبع طائرات وثلاث مروحيات يكافحون النيران".

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اندلع الحريق في 19 أب/أغسطس، وتمتد النيران حالياً على مساحة حوالى 10 كيلومترات، مجتاحةً منطقة إيفروس، الحدودية مع تركيا، بالقرب من مدينة ألكسندروبولي الساحلية.

وعثر الأسبوع الماضي في شمال المدينة على جثث 26 شخصاً بينهم "18 مهاجراً على الأقل"، بحسب ما قالته وزارة الهجرة واللجوء.

وقدر مرصد كوبرنيكوس الأوروبي الأحد على موقع إكس أن الحريق أتى بالفعل على "77 ألف هكتار". وخلال الأيام القليلة الماضية، أصدر جهاز الحماية المدني اليوناني أمراً بإخلاء بعض قرى المنطقة.

والإثنين، توجه ثلاثة وزراء، من بينهم وزير حماية المواطن يانيس إيكونومو والتنمية الزراعية ليفتيريس أفيناكيس، إلى ألكسندروبولي، لتقييم الأضرار.

والأسبوع الماضي، قال رئيس بلدية مدينة سوفلي بانايوتيس كالاكيكوس لوكالة فرانس برس أن "الأضرار البيئية لا تحصى جراء هذا الحريق".

تعد غابة داديا حيوية للاقتصاد المحلي، لأنها تدعم أنشطة الغابات وتربية النحل والسياحة.

ووفقا لخبراء، فإن الغطاء النباتي كثيف للغاية في هذه المنطقة لدرجة أن النيران غالباً ما تكون غير مرئية، كما أن المياه التي يلقيها رجال الإطفاء لا تصل في كثير من الأحيان إلى البؤر المشتعلة.

واليونان معرضة بشكل خاص للحرائق في الصيف وتقول الحكومة إنها ناتجة عن التغير المناخي. وأكد ماريناكيس أنّ "هذا الصيف هو الأصعب من حيث الظروف المناخية، ما يصعّب عمل السلطات كثيراً".

منذ بداية العام أتت الحرائق على أكثر من 120 ألف هكتار من الأراضي في اليونان بحسب تقديرات المرصد الوطني، ما يزيد بثلاثة أضعاف عن المتوسط السنوي منذ 2006، وفق أرقام المرصد الأوروبي لحرائق الغابات.