خبراء الأرصاد: العاصفة المدارية " إداليا" قد تصبح إعصاراً لدى وصولها إلى فلوريدا

بقلم: يورونيوز

اشتدت قوة العاصفة المدارية إيداليا لدى عبورها فوق الطرف الغربي لكوبا الإثنين وواصلت طريقها نحو ساحل فلوريدا المطل على الخليج وسط توقعات الأرصاد بأن تصبح إعصاراً "في أي وقت".

وحذّر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس من أن العاصفة، المرجح أن تصل اليابسة بدرجة إعصار بحلول الأربعاء، قد تكون لها تداعيات كبيرة على امتداد خليج المكسيك. وقال في مؤتمر صحافي إن على الأهالي الاستعداد لتدابير إخلاء.

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وقال المركز الوطني للأعاصير في تحديث للمعلومات الساعة 11,00 مساء (03,00 ت غ) إن "ترافق ارتفاع المياه بسبب العاصفة مع المد المائي سيتسبب في غرق المناطق الجافة عادة قرب الساحل".

وأضاف في بيان نشره على المنصات الاجتماعية "هناك ارتفاع للمياه بسبب العاصفة يمثل خطراً على الأرواح في أجزاء من ساحل فلوريدا المطل على الخليج".

وتحدث الرئيس جو بايدن في وقت سابق الإثنين مع ديسانتيس ووافق على إعلان حالة طوارئ في الولاية متعهدا دعمه لها بشكل كامل، وفق ناطق باسم البيت الأبيض.

يساعد أعضاء قسم الحدائق في تامبا بولاية فلوريدا السكان في تحميل أكياس الرمل- 28 أغسطس 2023 Chris O'Meara/AP

تحذيرات

وأصدر مركز الأعاصير العديد من التحذيرات لولايات فلوريدا وجورجيا وكارولاينا الجنوبية في وقت تفاقم المياه الساخنة لخليج المكسيك شدة العاصفة.

وتوقع المركز أيضاً ظروفاً تترافق مع إعصار وعاصفة مدارية في أجزاء من غرب كوبا حتى صباح الثلاثاء.

وقال إن العاصفة قد تتسبب بأعلى ارتفاع للمياه شمال خليج تامبا، المنطقة التي يسكنها 3,2 ملايين نسمة، وأن "يبلغ ارتفاع المياه ما بين 8 إلى 12 قدم فوق اليابسة" (2,40 متر إلى 3,65 متر).

وقد تضرب فيضانات مناطق أخرى من فلوريدا بما فيها منطقة الشريط الضيق وجنوب جورجيا حتى الأربعاء، بحسب المركز. ويمكن أن تصل الفيضانات إلى أجزاء من كارولاينا الجنوبية بحلول الخميس.

وأكدت الوكالة الفدرالية الأميركية لإدارة الطوارئ أنها تقوم بالاستعدادات للاستجابة لتداعيات العاصفة بما في ذلك نشر عدد من موظفيها، بحسب البيت الأبيض.

ينتظر سائقو السيارات في الطابور أثناء توزيع أكياس الرمل، قبل وصول العاصفة الاستوائية إداليا، إلى حديقة ماكفارلين في تامبا، فلوريدا، .الاثنين 28 أغسطس 2023. Ivy Ceballo/Tampa Bay Times

إجلاء آلاف الكوبيين

وأصدرت السلطات الكوبية تحذيراً من إعصار لأقاليم بينا ديل ريون وأرتيميسا إضافة إلى جزيرة إيسلا دو لا خوفنتود.

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وتم إجلاء آلاف الكوبيين أو فروا قبل وصول العاصفة، حسبما أعلنت السلطات ووسائل إعلام رسمية.

وبعد مرورها في كوبا، ستتوجه العاصفة فوق الخليج الذي يقول علماء إنه يشهد "موجة حر مائية" ما يفاقم من شدة رياح إيداليا مع توجهها نحو فلوريدا.

وقال المركز الأميركي للأعاصير إن العاصفة "ستمر فوق مياه تبلغ حرارتها نحو 31 درجة".

وحذّر من أن الحرارة هي أحد العوامل التي تزيد من قوة الأعاصير.

وتصنف الأعاصير القوية عادة من الفئة الثالثة وما فوق على سلم سافير سيمبسون المكون من خمس درجات. وقد تتسبب بأضرار "مدمرة... وكارثية" وفق مركز الأعاصير.

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يقوم غاري سيرز، 78 عاماً، بجمع جوز البقان المتساقط من شجرة البقان الخاصة به، 28 أغسطس 2023، Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times

الآلاف غادروا منازلهم

قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوبا إن قرابة ثمانية آلاف شخص غادروا منازلهم وتوجهوا للإقامة مع عائلات أو أصدقاء في بينار ديل ريو، المقاطعة التي اجتاحها في أيلول/سبتمبر الماضي الإعصار إيان موديا بشخصين على الأقل ومتسببا بانقطاع الكهرباء عن الملايين.

وفي وقت سابق الإثنين، حملت إيداليا الرياح والمطر إلى أجزاء من جنوب شرق المكسيك.

وفي ولاية كوينتانا رو التي تضم كانكون وغيرها من المنتجعات الساحلية، تسببت العاصفة إيداليا في هطول أمطار غزيرة.

ويحذّر علماء من أن العواصف باتت أكثر شدّة مع ارتفاع درجات حرارة الأرض بسبب تغيّر المناخ.

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في 2022، اجتاح فلوريدا الإعصار إيان موديا بحوالى 150 شخصا ومتسببا بدمار هائل.

ومسح أحياء بالكامل وألحق ما قيمته أكثر من 100 مليار دولار من الأضرار. وكان أكثر كارثة كلفة في العالم ذلك العام.