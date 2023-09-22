عاصفة ترابية تضرب إيران تتسبَّب بوفاة ثلاثة أشخاص ودخول المئات إلى المستشفى

بقلم: يورونيوز

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم بينما تلقى المئات رعاية طبية بسبب عواصف ترابية اجتاحت محافظة سيستان-بلوشستان جنوب شرق إيران، بحسب وسائل اعلام رسمية الجمعة.

في السنوات الأخيرة، ازدادت وتيرة هذه العواصف في جنوب إيران حيث تجف الأراضي الرطبة بمعدل خطر ما يؤدي إلى نزاعات إقليمية على المياه.

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ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (ارنا) عن رئيس إدارة الأزمات في المحافظة، مجيد محبي، قوله إن ثلاثة أشخاص "لقوا حتفهم في حوادث ناجمة عن انخفاض الرؤية" هذا الأسبوع.

وبحسب المسؤول فإنه في الأيام الثلاثة الماضية "طلب 1346 شخصاً المساعدة الطبية من المستشفيات والمراكز الطبية".

وكان هؤلاء سكان خمس بلدات في المحافظة القريبة من الحدود مع أفغانستان، بحسب محبي.

وأشار أن المشاكل الصحية الأكثر شيوعاً كانت أمراض الجهاز التنفسي والقلب والعينين.

وقالت توقعات صادرة عن مركز الأرصاد الجوية الإقليمي إنها تتوقع استمرار الرياح القوية والعواصف الترابية لعدة أيام.

تعد إيران التي يقطنها أكثر من 85 مليون نسمة، واحدة من بين الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة في العالم.