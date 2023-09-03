شاهد: عواصف قوية وأمطار غزيرة وفيضانات عارمة غمرت المنازل والسيارات

بقلم: يورونيوز

ضربت عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة إسبانيا يوم الأحد، مسببة فيضانات في وسط وشرق البلاد.

ووضعت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية العاصمة مدريدو منطقة طليطلة ومدينة قادش. تحت تصنيف حالة التأهب الأحمر، بعد هطول الأمطار طوال الليل ما أدى إلى غرق الشوارع.

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وأرسلت خدمة الطوارئ في مدريد رسائل نصية للسكان تحذرهم من مخاطر وقوع فيضانات وتنصحهم بعدم استخدام مركباتهم.

كما قالت الهيئة إن ما يصل إلى 120 لترا من الأمطار لكل متر مربع ربما تهطل على مدى 12 ساعة في مدريد.

ومن بين المناطق الأكثر تضررًا هي بلدة روميرال الواقعة في مقاطعة توليدو. قام السكان بسحب المياه من أقبية منازلهم بواسطة مضخات كهربائية.

وفي شرق إسباني التي هطلت فيها الأمطار بمعدلات قياسية، تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ عدة أشخاص كانوا محاصرين داخل مركبتين.

تم تأجيل مباراة أتليتيكو مدريد ضد إشبيلية التي كانت مقررة اليوم الأحد في استاد واندا متروبوليتانو في مدريد بسب الفيضانات.