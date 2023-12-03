مشاهد جوية خلّابة.. قرية ويست بيرتون في بريطانيا ترتدي ثوبها الأبيض

بقلم: يورونيوز

ألغيت عشرات الرحلات الجوية السبت بمطار غلاسكو، أحد أكثر المطارات ازدحامًا في المملكة المتحدة، بسبب التساقطات الثلجية الكثيفة.

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أظهرت لقطات جوية الثلوج والضباب في قرية ويست بيرتون الخلابة في يوركشاير ديلز في إنجلترا، حيث تشهد مناطق في المملكة المتحدة عاصفة ثلجية مع تدني في درجات الحرارة.

وألغيت عشرات الرحلات الجوية السبت بمطار غلاسكو، أحد أكثر المطارات ازدحامًا في المملكة المتحدة، بسبب التساقطات الثلجية الكثيفة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي استيقظت فيه غلاسكو على غطاء سميك من الثلوج، حيث تم تحذير معظم أنحاء المملكة المتحدة من توقع برد قارس.

وتعني التنبيهات من الدرجة الصفراء الصادرة عن مكتب الأرصاد الجوية البريطانية، والتي أضحت سارية منذ الساعة الخامسة من مساء الجمعة، أن الناس قد يواجهون ظروفًا خطيرة، مع احتمال حدوث اضطرابات وتأخير على الطرق والسكك الحديدية.