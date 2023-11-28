بقلم: يورونيوز

فيديو: ستوكهولم تكتسي بالأبيض في أول عاصفة ثلجية لهذا الشتاء

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هطلت كميات كبيرة من الثلوج على العاصمة السويدية ستوكهولم، وذلك في أول عاصفة ثلجية كبيرة لهذا الموسم. يتزامن ذلك مع بلوغ درجات الحرارة في هذه الدولة الواقعة في شمال إلى أوروبا إلى ما دون الصفر.

لكن السويديين معتادون على هذه الأجواء الشتوية الباردة، لذلك لم تؤد العاصفة والثلوج الكثيفة إلى تعطيل الحياة العامة هناك. فقد شوهد سكان العاصمة السويدية وهم يتابعون حياتهم اليومية كالمعتاد، حتى إن بعضهم لم تثنه الثلوج عن قيادة دراجته في شوارع المدينة.