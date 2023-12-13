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غوتيريش يؤكد بعد إقرار اتفاق دبي للمناخ أن عصر الوقود الأحفوري "يجب أن ينتهي"



قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن عصر الوقود الأحفوري "يجب أن ينتهي" بعد اتفاق يدعو إلى التحول باتجاه التخلي تدريجًا عن الوقود الأحفوري في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي.

وقال غوتيريش في بيان "عصر الوقود الأحفوري يجب أن ينتهي، ويجب أن ينتهي من خلال تحقيق العدالة والإنصاف".