تبنّت دول العالم الأربعاء بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى "التحوّل" باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري.
وعند افتتاح الجلسة العامة الختامية، تبنى المندوبون القرار الذي أعدّته الإمارات وقوبل ذلك بتصفيق حار من الحاضرين. وقال رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) الإماراتي سلطان الجابر إنه قرار "تاريخي لتسريع العمل المناخي".
مؤتمر المناخ لحظة بلحظة
غوتيريش يؤكد بعد إقرار اتفاق دبي للمناخ أن عصر الوقود الأحفوري "يجب أن ينتهي"
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن عصر الوقود الأحفوري "يجب أن ينتهي" بعد اتفاق يدعو إلى التحول باتجاه التخلي تدريجًا عن الوقود الأحفوري في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي.
وقال غوتيريش في بيان "عصر الوقود الأحفوري يجب أن ينتهي، ويجب أن ينتهي من خلال تحقيق العدالة والإنصاف".
المبعوث الأميركي للمناخ: اتفاق دبي "يدعو إلى التفاؤل" في عالم يعاني من نزاعات
باريس ترحّب بـ"انتصار للتعددية والدبلوماسية المناخية" بعد تبني اتفاق تاريخي للمناخ (وزيرة)
أكدت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناشيه الأربعاء في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي، أن "اتفاق كوب28 الذي تمّ تبنيه للتو هو انتصار للتعددية والدبلوماسية المناخية".
وأضافت أن النصّ الذي استغرق التفاوض بشأنه ليالي طويلة، "يدعو للمرة الأولى إلى التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، تماشيًا مع هدف (حصر الاحترار المناخي بـ) 1,5 درجة مئوية"، الذي نصّ عليه اتفاق باريس المبرم عام 2015. وتابعت الوزيرة "هذه المرة الأولى التي تتفق فيها كافة الدولة على هذه النقطة".
رئيس كوب28: الإمارات "فخورة" بدورها في تبني اتفاق المناخ
قال رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الأربعاء إن دولة الإمارات العربية المتحدة الغنية بالنفط "فخورة" بدورها في التوسط في أول اتفاق للمناخ يدعو إلى التحول باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري.
وقال سلطان الجابر أمام قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي "علينا أن نفخر بإنجازنا التاريخي، ودولة الإمارات العربية المتحدة فخورة بدورها في المساعدة على دفع الأمور إلى الأمام".
مفوض أوروبي: مؤتمر المناخ قد يؤذن "ببداية نهاية الوقود الأحفوري"
قال المفوض الأوروبي للمناخ ووبكي هويكسترا الأربعاء قبل دخوله الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي، إن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين قد يمثل "بداية النهاية للوقود الأحفوري".
وأضاف "للمرة الأولى منذ 30 عاماً، يمكننا أن نقترب الآن من بداية نهاية الوقود الأحفوري. إننا نتخذ خطوة مهمة، مهمة جدًا" لحصر الاحترار ب1,5 درجة مئوية.
الدول الجزرية الصغيرة تتحدث عن "تحسن" في المسودة الجديدة لاتفاق المناخ
اعتبر تحالف الدول الجزرية الصغيرة وهو في طليعة المطالبين باتخاذ إجراءات قوية للتخلي عن الوقود الأحفوري، أن المسودة الجديدة للاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28)، تمثل "تحسنًا" في بعض النقاط.
وقال التحالف في بيان إن النصّ الذي اقترحته الرئاسة الإماراتية للمؤتمر، يشكل "خطوة إلى الأمام" لكنه "لا يوفّر التوازن اللازم لتعزيز التحرّك العالمي لتصحيح المسار بشأن تغير المناخ".
وزير دنماركي يصف مسودة اتفاق المناخ الجديدة بأنها "تقدم تاريخي"
أشادت الدنمارك الأربعاء بمشروع الاتفاق الجديد في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ ووصفته بأنه "تقدم تاريخي" في التطرق لمسألة الوقود الأحفوري، في واحدة من أولى ردود الفعل من دولة أوروبية.
وقال وزير المناخ الدنماركي دان يورغنسن للصحافيين "إذا تم اعتماده، فسيكون ذلك تقدما تاريخيا". وأضاف قبل جلسة عامة في مقر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي "هذا تاريخي".