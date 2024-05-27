شاهد: مجموعة من نشطاء البيئة يطلون يختين ضخمين في برشلونة

بقلم: يورونيوز

قامت مجموعة من نشطاء البيئة بطلاء يختين ضخمين بالأسود الإثنين في ميناء في برشلونة.

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ورفع نشطاء مجموعتي Extinction Rebellion و Scientist Rebellion لافتات كبيرة كُتب عليها "دعم الوقود الأحفوري هو انقراضنا".

ويقول ناشطو المناخ إنه تم تخصيص ما لا يقل عن 405.1 مليار يورو من لتطوير قطاع الوقود الأحفوري في الإتحاد الأوروبي.

وكشفت دراسة قام بها معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ إن أوروبا تحتاج لانفاق 2.1 تريليون دولار للتخلي عن الوقود الأحفوري والاعتماد على الطاقات المتجددة بحلول عام 2040.