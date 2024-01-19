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شاهد: انزلاق طائرة مدنية على مدرج كسته الثلوج في روتشيستر في نيويورك

رجال الإطفاء في مطار روتشستر الدولي يساعدون الركاب على النزول من طائرة انزلقت على المدرج بسبب الثلوج. 2024/01/18
رجال الإطفاء في مطار روتشستر الدولي يساعدون الركاب على النزول من طائرة انزلقت على المدرج بسبب الثلوج. 2024/01/18 Copyright Vicky Ferguson/AP
بقلم:  يورونيوز
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يشهد شمال شرق الولايات المتحدة عواصف ثلجية في الفترة الأخيرة من هذا الشتاء، الذي كان مثلجا وقاسي البرودة.

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انزلقت طائرة مدنية تابعة للخطوط الأمريكية على مدرج مطار روتشيستر في نيويورك، حيث تساقطت كمايات من الثلوج على المدرج، وكانت الطائرة قادمة من فيلادلفيا.

ولم يسجل وقوع إصابات في صفوف ركاب الطائرة التي حطت في مطار روتشيستر الواقع غربي ولاية نيويورك، حيث يواجه شمال الشرق الأمريكي هذا الأسبوع طقسا مثلجا وباردا وخطيرا.

وسجلت بعض الولايات الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة، بعض الوفيات جراء قساوة الطقس، التي أدت أيضا إلى إغلاق المدارس والمطارات، وإرباك حركة نقل المسافرين.

المصادر الإضافية • أ ب

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