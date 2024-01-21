شاهد: مدن رومانية تتزين بالثوب الأبيض بعد عاصفة ثلجية ضرب البلاد

بقلم: يورونيوز

استيقظ المواطنون في رومانيا اليوم الأحد، والثلوج تغطي معظم مدن البلاد، بعد وصول درجات الحرارة إلى -18 نتيجة عاصفة ثلجية ضربت البلاد.

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ومع ذلك، لم يكن السكان المحليون قلقين من البرد، فقد استمتعوا بالثلوج المتساقطة وأجواء الشتاء الحقيقية.

كما تم تسجيل درجات حرارة منخفضة جدًا في مدينة فغاراش ومدينة ميركوريا سيوك وأيضًا في مدينتي باكاو وكورتيا دي أرجيس.

وفي بوخارست، اقتربت درجة الحرارة من -10 درجات مئوية. كما كان الجو باردًا على غير العادة على شاطئ البحر، حيث اقترب من -5 درجات مئوية.