رومانيا: خمسة قتلى على الأقل في حريق نشب في نزل

بقلم: يورونيوز

قالت المفتشية العامة لحالات الطوارئ إن 26 شخصاً كانوا يقيمون في دار الضيافة. ولم يكن هناك ما يشير إلى سبب الحريق. كما أوضحت السلطات من جهتها أن 18 شخصا تمكنوا من الفرار من الحريق، ويتلقى اثنان منهم العلاج من حروق.

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لقي خمسة أشخاص، بينهم قاصر، مصرعهم وأصيب اثنان وفُقد ثلاثة آخرون في رومانيا، بعد حريق نشب صباح الثلاثاء في نزل يقع على بعد حوالى 100 كيلومتر شمال بوخارست.

وقالت خدمات الطوارئ المحلية على منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي "هذا الصباح، في بلدة توهاني"، التي تقع في منطقة براهوفا، "اندلع حريق في شركة اقتصادية تعمل في مجال الضيافة وتقديم الطعام".

وأوضحت أنه "تم التعرف على شخص خامس توفي"، كما "تعرف رجال الإطفاء على قاصر متوفى". وقد تمّ نشر فرق التدخل الطارئة في منطقة الحريق في وقت مبكر من يوم الثلاثاء في قرية توهاني.

وقالت المفتشية العامة لحالات الطوارئ إن 26 شخصاً كانوا يقيمون في دار الضيافة. ولم يكن هناك ما يشير إلى سبب الحريق. كما أوضحت السلطات من جهتها أن 18 شخصا تمكنوا من الفرار من الحريق، ويتلقى اثنان منهم العلاج من حروق.

وأشارت خدمات الطوارئ إلى أنّ عملية "التدخّل يعوّقها واقع أنّ الحريق امتدّ إلى المبنى بأكمله، حيث تضرّر أكثر من ألف متر مربع". وبثت صوراً لحريق كبير جداً.

ولم يتّخذ النزل "خطوات" للحصول على "تصريح السلامة من الحرائق"، بعد اكتشاف مخالفات خلال عملية تفتيش أُجريت في العام 2019.